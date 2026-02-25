Achtung, Gefühls-Chaos: Was der rückläufige Merkur für Ihr Sternzeichen bedeutet

Es ist wieder so weit: Merkur spielt verrückt und stellt unser Leben komplett auf den Kopf. Doch statt sich gegen diese kosmische Herausforderung zu stemmen, zeigen wir Ihnen, wie Sie diesmal den rückläufigen Merkur zu Ihrem Vorteil nutzen können.

Der Februar 2026 meint es ernst mit uns! Zusammen mit einer kraftvollen Sonnenfinsternis und historischen Bewegungen der äußeren Planeten läuten wir gerade eine völlig neue Ära ein. Mittendrin: Der rückläufige Merkur im hochsensiblen Wasserzeichen Fische. Genau heute beginnt der kosmische Rückwärtsgang und hält uns bis zum Freitag, den 20. März, in Atem. Was das genau für Sie und Ihr Sternzeichen bedeutet? Das erfahren Sie hier!

Widder (21. März - 20. April)

Für Sie, als absolutes Power-Zeichen bedeutet der rückläufige Merkur: Stopp-Taste drücken! Das fällt Ihnen schwer, aber betrachten Sie es als Chance. Nutzen Sie die Zeit, um alte emotionale Wunden heilen zu lassen und über vergangene Träume nachzudenken. Meditation, Journaling und ganz viel Ruhe sind jetzt Ihr Erfolgsrezept. Räumen Sie innerlich auf, bevor Sie in ein feuriges Jahr der absoluten Transformation starten!

Stier (21. April - 20. Mai)

Machen Sie darauf gefasst, unerwartet auf alte Freunde, Ex-Kollegen oder Studienbekanntschaften zu treffen. Das Schwelgen in Erinnerungen wird Ihnen unglaublich guttun! Ihr Power-Move jetzt: Überdenken Sie Ihre langfristigen Ziele. Wer in Ihrem Umfeld kann Sie wirklich dabei unterstützen, Ihre wildesten Träume zu verwirklichen?

Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Stellen Sie sich auf Verzögerungen im Job ein. Es ist nicht der beste Moment, um nach einer Gehaltserhöhung zu fragen oder den großen Pitch hinzulegen. Aber: Es ist der perfekte Zeitpunkt, um Gespräche wieder aufzunehmen, die auf Eis lagen. Definieren Sie für sich völlig neu, was "Erfolg" eigentlich bedeutet. Stellen Sie jetzt die Weichen für künftige Triumphe!

Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Sie spüren den Drang, über den Sinn des Lebens und Ihre persönliche Weiterentwicklung nachzudenken. Ein Reiseziel, das Sie schon immer mal (wieder) besuchen wollten? Buchen Sie den Trip! Ein altes Hobby oder ein Mentor aus der Vergangenheit? Nehmen Sie Kontakt auf! Auch wenn Sie scheinbar bekannte Wege noch einmal gehen – Sie werden aus dieser Phase erfrischt und unglaublich gestärkt hervorgehen.

Löwe (23. Juli - 23. August)

Nachdem der Planet Saturn Ihr achtes Haus der Intimität und Finanzen verlassen hat, schaut Merkur nun genau dort nochmal rückläufig vorbei. Das kann bedeuten, dass alte Wunden in Sachen gemeinsamer Finanzen oder tiefster Bindungen kurz wieder aufreißen. Die gute Nachricht: Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht! Nutzen Sie die Zeit, um Budgets zu checken und Ihre Intimität in Partnerschaften zu vertiefen. Diese emotionale Reinigung brauchen Sie, um bald voll und ganz in neue Abenteuer starten zu können.

Jungfrau (24. August - 23. September)

Es wird Zeit, gemeinsame Pläne mit Ihrem Partner, Bestie oder Business-Buddy unter die Lupe zu nehmen! Ob Strategie-Wechsel oder das Schlichten eines alten Streits, jetzt können Sie reinen Tisch machen. Achtung: Die Mondfinsternis am 3. März in Ihrem Zeichen gibt Ihnen den finalen Push, um Bindungen oder toxische Muster endgültig loszulassen, die Ihnen nicht mehr dienen.

Waage (24. September - 23. Oktober)

Bei Ihnen wirbelt der rückläufige Merkur den Alltag und das Wohlbefinden durcheinander. Wenn Sie jetzt versuchen, im Gym Bestleistungen zu brechen oder Ihre To-Do-Liste abzuarbeiten, landen Sie im Burnout. Machen Sie langsam! Sind all diese Aufgaben Ihre Energie wirklich wert? Streichen Sie gnadenlos alles aus Ihrem Kalender, was Sie auslaugt, und setzen Sie auf Regeneration und Balance.

Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Magie liegt in der Luft! Auch wenn Sie eigentlich feste Pläne lieben: Seien Sie spontan! Lassen Sie Ihr inneres Kind spielen, wecken Sie alte kreative Projekte wieder auf oder treffen Sie sich mit jemandem, mit dem ein Date früher schon mal magisch war. Merkur bringt Illusionen mit sich – also genießen Sie die Träumerei, lassen Sie der Fantasie freien Lauf und schauen Sie einfach, wohin der Vibe Sie führt.

Schütze (23. November - 21. Dezember)

Hausbau-Projekte oder Umzüge könnten jetzt ins Stocken geraten, regen Sie sich nicht auf, das ist nur Merkur. Nutzen Sie die Zeit lieber für Deep Talk mit der Familie, Ahnenforschung oder um alte familiäre Verletzungen aufzuarbeiten. Laden Sie Menschen ein, die Sie lange nicht gesehen haben, backen Sie Ihr Lieblingsrezept und machen Sie es sich einfach so richtig gemütlich.

Steinbock (22. Dezember - 20. Januar)

Achtung: Ihr Postfach könnte überquellen, E-Mails verschwinden, alte Dramen poppen in WhatsApp-Gruppen wieder auf. Als logischer Pragmatiker macht Sie das wahnsinnig! Ihr Mantra für die nächsten Wochen: Schwimmen Sie nicht gegen den Strom. Erlauben Sie es sich, langsam zu machen. Kümmern Sie sich nur um das Wesentliche und lassen Sie das Drama an Ihnen abperlen. Ihre bodenständige Art ist genau das, was Ihr Umfeld jetzt von Ihnen braucht.

Wassermann (21. Januar - 19. Februar)

Bei Ihnen dreht sich jetzt alles ums liebe Geld! Reaktivieren Sie einen alten lukrativen Auftrag? Überarbeiten Sie Ihr Budget? Machen Sie das! Doch es geht um mehr: Es ist Zeit für einen radikalen Selbstwert-Boost, der Sie zum Magneten für Fülle macht. Mit einer kommenden Sonnenfinsternis in Ihrem Zeichen stehen Sie vor gewaltigen Veränderungen. Seien Sie offen für das Unerwartete, das Universum hat Pläne, die besser sind als Ihre eigenen!

Fische (20. Februar - 20. März)

Merkur wandert direkt durch Ihr Zeichen! Wie wollen Sie sich der Welt präsentieren? Ob ein Social-Media-Detox, eine neue Frisur oder eine tiefe emotionale Heilreise, diese magische Zeit gehört Ihnen. Technische und konkrete Aufgaben nerven Sie jetzt extrem. Ziehen Sie sich zurück, meditieren Sie, träumen Sie und hören Sie auf Ihre kreativen Impulse. Die Mondfinsternis am 3. März in Ihrem Beziehungs-Haus wird zudem zeigen, welche Menschen wirklich an Ihre Seite gehören. Vertrauen Sie Ihrer Intuition!