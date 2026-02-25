Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 25.02.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Sie könnten Flirts falsch einschätzen. Gehen Sie daher nicht zu weit!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Nehmen Sie heute Gesagtes nicht zu ernst! Man sieht nicht sehr klar.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Keine voreiligen Initiativen! Sie könnten sich in anderen täuschen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Lassen Sie sich durch verwirrendes Gerede nicht wieder verunsichern!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Begnügen Sie sich mit freundlichem Smalltalk! Mehr geht heute nicht.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Fordert man Sie heraus? Nehmen Sie sich so weit wie möglich zurück!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Herzklopfen? Vorsicht! Sie sollten auf die Stimme der Vernunft hören.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Nette Flirts und Smalltalk. Mehr Tiefgang suchen Sie heute vergebens.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Es liegen Spannungen in der Luft. Daher ruhig und vernünftig bleiben!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Nicht zu engagiert und nicht zu kühl! Verständnisvolle Präsenz reicht.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Aufregende Begegnungen? Lassen Sie sich Zeit, schauen Sie genau hin!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Gelassener und vernünftiger, statt auf eine Enttäuschung zuzusteuern!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.