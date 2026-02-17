Hätten wir NIE gedacht: Dieses Hausmittel macht Ihre Toilette sauber

Toilette putzen gehört wohl bei niemandem zu den Lieblingsaufgaben. Wir schrubben, nutzen aggressive Chemikalien und rümpfen die Nase. Doch das muss nicht sein! Wir haben einen genialen Trick entdeckt, der Ihr WC blitzblank macht, mit einem Mittel, das Sie garantiert schon im Küchenschrank haben.

Das WC zu putzen ist mühsam, oft unappetitlich und die Kalkränder scheinen manchmal regelrecht gegen herkömmliche Reiniger immun zu sein. Doch jetzt ist Schluss mit stundenlangem Schrubben und teuren Chemiekeulen! Die ultimative Lösung ist so einfach wie genial: Gewöhnliches Kochsalz! Es sorgt für eine blitzblanke Toilette und vertreibt miese Gerüche im Nu. Wir verraten, wie Sie es richtig anwenden.

Salz-Hack für eine saubere Toilette

Salz ist nicht nur zum Würzen da, sondern ein echtes Kraftpaket im Kampf gegen Ablagerungen. Durch seine körnige Struktur wirkt es wie ein sanftes Schleifmittel, das Schmutz mechanisch abträgt, ohne das Porzellan zu zerkratzen.

© Getty Images

Der geniale Trick für Eilige: Gießen Sie mindestens 1,5 Liter heißes (nicht kochendes!) Wasser in die Toilette. Geben Sie nun rund 250 Gramm Salz hinzu und lassen Sie das Ganze 10 bis 15 Minuten einwirken. Danach kurz mit der Toilettenbürste nachhelfen – und voilà: Der Schmutz verschwindet fast wie von selbst!

Der Salz-Trick für Faule

Sie wollen gar nicht putzen? Dann lassen Sie das Salz einfach für sich arbeiten, während Sie schlafen. Streuen Sie abends vor dem Zubettgehen eine großzügige Handvoll Salz in die Toilettenschüssel und verteilen Sie es auch unter dem Rand. Über Nacht entfaltet das Salz seine volle Kraft, löst Kalkränder und neutralisiert Bakterien. Am nächsten Morgen müssen Sie nur noch die Spülung betätigen. Das WC ist sauberer und riecht deutlich frischer.

Hausmittel gegen Ablagerungen

© Getty Images

Wenn die Verschmutzungen besonders hartnäckig sind, hilft nur noch die Geheim-Mischung. Kombinieren Sie das Salz mit Backpulver oder Natron. Diese Mischung schäumt leicht auf und dringt selbst in die kleinsten Ritzen unter dem Spülrand vor. Auch ein Schuss Essig verstärkt die kalklösende Wirkung enorm.

Darum ist Salz im Badezimmer so effektiv

Das Wundermittel sorgt nicht nur für Glanz in der Schüssel, es löst noch zwei weitere nervige Badezimmer-Probleme:

Salz killt schlechte Gerüche

Es absorbiert Feuchtigkeit und Gerüche aus der Luft. Stellen Sie eine kleine Schale mit Salz neben die Toilette und träufeln Sie ein paar Tropfen ätherisches Öl (z.B. Zitrone oder Lavendel) darauf. Das Ergebnis ist ein natürlicher Raumduft, der lange hält.

Salz verhindert Schimmel

Da Salz hygroskopisch ist (es zieht Wasser an), hilft ein Glas Salz im Bad dabei, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Besonders in Badezimmern ohne Fenster ist das ein riesiger Vorteil. Weniger Feuchtigkeit bedeutet weniger Schimmelgefahr!