Mit diesem genialen Hack entfernen Sie Kalk aus dem Duschkopf

Kalk im Duschkopf nervt: Das Wasser spritzt in alle Richtungen und der Strahl wird immer schwächer. Doch es gibt einen simplen Trick, mit dem Sie selbst hartnäckige Ablagerungen mühelos loswerden – und dafür brauchen Sie nur ein Tool, das fast jede:r daheim hat.

Kalk im Duschkopf – wir alle kennen das Problem. Statt frischem Regenschauer kommt irgendwann nur noch ein müder Wasserstrahl, weil die kleinen Düsen zugesetzt sind. Klar, Essigbäder helfen, aber manchmal braucht es ein bisschen Feinarbeit. Und da kommt ein Tool ins Spiel, das Sie bestimmt schon zu Hause haben – nur eben im Zahnputzbecher: Interdentalbürstchen.

Warum gerade Interdentalbürstchen?

Die kleinen Bürstchen sind eigentlich dafür gedacht, Zahnzwischenräume zu reinigen. Aber – und hier wird es genial – sie passen auch perfekt in die winzigen Löcher Ihres Duschkopfs. So können Sie den Kalk dort herausputzen, wo selbst Zahnstochern die Puste ausgeht.

So funktioniert der Trick:

Schrauben Sie den Duschkopf ab oder lassen Sie ihn montiert (je nachdem, was bequemer ist). Weichen Sie ihn bei starker Verkalkung vorher kurz in warmem Wasser mit Essig oder Zitronensäure ein. Nehmen Sie ein sauberes Interdentalbürstchen und stecken Sie es vorsichtig in die Düsenlöcher. Durch sanftes Hin- und Herbewegen löst sich der Kalk ganz easy. Zum Schluss gründlich mit Wasser abspülen – fertig!

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet das kleine Helferlein aus dem Zahnputzbecher zum Haushalts-Star wird? Mit Interdentalbürstchen entfernen Sie Kalk aus dem Duschkopf schnell und gründlich.