Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper LIVE&STYLE
Live & Style
Startseite Bad Design Trends Garten & Balkon Innovatives Wohnen Küche Schlafen Star Homes Wohnen
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper LIVE&STYLE
E-Paper LIVE&STYLE
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Live&Style
  3. Bad
Mit diesem genialen Hack entfernen Sie Kalk aus dem Duschkopf
© Getty Images

Tricks im Haushalt

Mit diesem genialen Hack entfernen Sie Kalk aus dem Duschkopf

26.08.25, 12:04
Teilen

Kalk im Duschkopf nervt: Das Wasser spritzt in alle Richtungen und der Strahl wird immer schwächer. Doch es gibt einen simplen Trick, mit dem Sie selbst hartnäckige Ablagerungen mühelos loswerden – und dafür brauchen Sie nur ein Tool, das fast jede:r daheim hat. 

Kalk im Duschkopf – wir alle kennen das Problem. Statt frischem Regenschauer kommt irgendwann nur noch ein müder Wasserstrahl, weil die kleinen Düsen zugesetzt sind. Klar, Essigbäder helfen, aber manchmal braucht es ein bisschen Feinarbeit. Und da kommt ein Tool ins Spiel, das Sie bestimmt schon zu Hause haben – nur eben im Zahnputzbecher: Interdentalbürstchen. 

Mit diesem genialen Hack entfernen Sie Kalk aus dem Duschkopf
© Getty Images

Warum gerade Interdentalbürstchen?

Die kleinen Bürstchen sind eigentlich dafür gedacht, Zahnzwischenräume zu reinigen. Aber – und hier wird es genial – sie passen auch perfekt in die winzigen Löcher Ihres Duschkopfs. So können Sie den Kalk dort herausputzen, wo selbst Zahnstochern die Puste ausgeht. 

Mit diesem genialen Hack entfernen Sie Kalk aus dem Duschkopf
© Getty Images

So funktioniert der Trick:

  1. Schrauben Sie den Duschkopf ab oder lassen Sie ihn montiert (je nachdem, was bequemer ist).
  2. Weichen Sie ihn bei starker Verkalkung vorher kurz in warmem Wasser mit Essig oder Zitronensäure ein.
  3. Nehmen Sie ein sauberes Interdentalbürstchen und stecken Sie es vorsichtig in die Düsenlöcher.
  4. Durch sanftes Hin- und Herbewegen löst sich der Kalk ganz easy.
  5. Zum Schluss gründlich mit Wasser abspülen – fertig! 

 

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet das kleine Helferlein aus dem Zahnputzbecher zum Haushalts-Star wird? Mit Interdentalbürstchen entfernen Sie Kalk aus dem Duschkopf schnell und gründlich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden