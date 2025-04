× Darum sollten Sie schwarzen Pfeffer in die Waschmaschine geben

Mysterium: Darum verschwinden Socken in der Waschmaschine Jeder kennt es: Man nimmt frisch gewaschene Wäsche aus der Maschine und plötzlich fehlt eine Socke! Sind Waschmaschinen also in Wahrheit sockenfressende Monster? Überraschenderweise gibt es tatsächlich einige Gründe, die dieses Phänomen erklären können.