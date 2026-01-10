Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper LIVE&STYLE
Live & Style
Startseite Bad Design Trends Garten & Balkon Innovatives Wohnen Küche Schlafen Star Homes Wohnen
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Live&Style
  3. Garten & Balkon
Laut Bauernregel: "Klirrt im Januar Eis und Schnee, gibt es..."
© Getty Images

Klirrende Kälte

Laut Bauernregel: "Klirrt im Januar Eis und Schnee, gibt es..."

10.01.26, 07:00
Teilen

Der Winter hat Österreich derzeit fest im Griff. Im ganzen Land herrscht klirrende Kälte. Doch eine alte Bauernweisheit verspricht Gutes.

Österreich bibbert: Eiskalte Minusgrade, klirrende Kälte, Schnee bis ins Flachland und spiegelglatte Straßen. Der Winter zeigt sich aktuell von seiner härtesten Seite – in den Nächten fallen die Temperaturen deutlich unter null, tagsüber bleibt es vielerorts eisig. Genau bei solchem Wetter fällt vielen eine alte Bauernregel ein, die seit Generationen weitergegeben wird.

„Klirrt im Januar Eis und Schnee, gibt es zur Ernte viel Korn und Klee.“

Laut Bauernregel:
© Getty Images

Doch was steckt eigentlich hinter dieser Bauernregel?

Die Bauernregel bezieht sich ganz konkret auf einen kalten, frostigen Jänner mit Schnee und Eis. „Klirren“ steht dabei für anhaltenden Frost, knackige Kälte und gefrorene Böden. Früher beobachteten Bauern sehr genau, wie sich das Wetter im Winter verhielt, denn moderne Wetterprognosen gab es nicht. Aus diesen jahrzehntelangen Beobachtungen entstanden Bauernregeln wie diese.

Lesen Sie auch

Laut Bauernregel:
© Getty Images

Was verrät diese Bauernregel über das kommende Jahr?

Ein kalter Jänner galt traditionell als gutes Zeichen für die Landwirtschaft. Der Frost hat mehrere Vorteile:

  • Schädlinge und Keime im Boden werden durch starke Kälte reduziert
  • Schnee wirkt wie eine natürliche Isolationsdecke und schützt den Boden
  • Der Boden kann sich erholen und nimmt im Frühjahr Feuchtigkeit besser auf

Das Ergebnis laut Bauernregel: bessere Wachstumsbedingungen im Frühling und damit eine reiche Ernte mit viel Korn und Klee, also Getreide und Futterpflanzen.

Laut Bauernregel:
© Getty Images

Stimmt die Bauernregel heute noch?

Auch wenn moderne Landwirtschaft und Klimaveränderungen vieles relativieren, ist an der alten Weisheit durchaus etwas dran. Ein stabiler, kalter Winter ohne extreme Wetterkapriolen gilt nach wie vor als günstig für Böden und Pflanzen.

Heißt also: So unangenehm die aktuelle Kälte auch ist – laut Bauernregel dürfen wir uns zumindest theoretisch auf ein fruchtbares Jahr freuen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden