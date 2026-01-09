Schnee-Chaos in Wien: Autos rutschen über die Straßen

Schnee-Alarm in Wien! Aktuell wird die Bundeshauptstadt ins winterliche Weiß gehüllt, das sorgt für Probleme im Nahverkehr.
Die Schneewalze hat Wien erreicht und sorgt für Chaos. Auf den Straßen herrscht höchste Alarmstufe, die Winterdienste arbeiten auf Hochtouren.
- Dienstverhinderung bei Schnee kein Entlassungsgrund
- Schnee-Chaos: Brennerautobahn gesperrt
- Wintersturm "Elli" sorgt für Probleme in Deutschland
Wer hinaus muss, sollte unbedingt mehr Zeit einplanen. Die Wiener Linien warnen auf ihren Anzeigetafeln vor Glatteis, mehrere Straßenbahnlinien fahren nur in unregelmäßigen Intervallen.
Für Autofahrer besteht auch große Gefahr, der Schneematsch friert auf den Straßen fest, auf vielen Wegen kommt man nur im Schritttempo voran.
Immer wieder Unfälle
Noch schlimmer: Viele Autos rutschen auf den Straßen herum, es kommt vielfach zu kleineren Auffahrunfällen.
Das Wintertief "Elli" wird uns noch über das Wochenende mit Frost und Schneefällen "beglücken".