Schnee-Chaos in Wien: Autos rutschen über die Straßen
© oe24

Glatteis-Warnung

Schnee-Chaos in Wien: Autos rutschen über die Straßen

09.01.26, 11:16
Teilen

Schnee-Alarm in Wien! Aktuell wird die Bundeshauptstadt ins winterliche Weiß gehüllt, das sorgt für Probleme im Nahverkehr. 

Die Schneewalze hat Wien erreicht und sorgt für Chaos. Auf den Straßen herrscht höchste Alarmstufe, die Winterdienste arbeiten auf Hochtouren.

Wer hinaus muss, sollte unbedingt mehr Zeit einplanen. Die Wiener Linien warnen auf ihren Anzeigetafeln vor Glatteis, mehrere Straßenbahnlinien fahren nur in unregelmäßigen Intervallen.

Schnee-Chaos in Wien: Autos rutschen über die Straßen
© oe24/Fuhrich

Für Autofahrer besteht auch große Gefahr, der Schneematsch friert auf den Straßen fest, auf vielen Wegen kommt man nur im Schritttempo voran.

Schnee-Chaos in Wien: Autos rutschen über die Straßen
© oe24/Fuhrich

Immer wieder Unfälle

Noch schlimmer: Viele Autos rutschen auf den Straßen herum, es kommt vielfach zu kleineren Auffahrunfällen.

Schnee-Chaos in Wien: Autos rutschen über die Straßen
© oe24/Fuhrich

Das Wintertief "Elli" wird uns noch über das Wochenende mit Frost und Schneefällen "beglücken".

