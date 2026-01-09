Alles zu oe24VIP
A13
© Asfinag

Lkw hängengeblieben

Schnee-Chaos: Brennerautobahn gesperrt

09.01.26, 09:58
Zwei Lkw sind auf der Schneefahrbahn hängegeblieben.

Die Tiroler Brennerautobahn (A13) in Fahrtrichtung Brenner ist Freitagvormittag zwischen Innsbruck Süd-und Patsch vorerst komplett gesperrt worden. Grund dafür waren nach starken Schneefällen hängen gebliebene Lkw, sagte ein ÖAMTC-Sprecher zur APA. Die Sperre dürfte voraussichtlich bis 11.00 Uhr andauern, hieß es. Vorerst bildete sich ein rund fünf Kilometer langer Rückstau in Richtung Süden.

Pkw konnten über die Brennerstraße (B 182) ausweichen, der Schwerverkehr musste die Dauer der Sperre abwarten. In Fahrtrichtung Norden bzw. Innsbruck wurden indes keine nennenswerten Probleme gemeldet.

"Erhöhtes Einsatzaufkommen" für Feuerwehren in Oberösterreich

Der zum Teil starke Schneefall in den frühen Morgenstunden führte am Freitag in Oberösterreich zu einem "erhöhten Einsatzaufkommen" bei den Feuerwehren, hieß es beim Landesfeuerwehrkommando. Lkw und Pkw rutschten von Straßen ab und mussten geborgen werden. Bei zwei Unfällen seien Personen verletzt worden, so eine erste Übersicht am frühen Vormittag.

