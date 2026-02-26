Parfum-Diebe schlugen am Wiener Hauptbahnhof zu

Während einer der Diebe geschnappt werden konnte, konnte sein Komplize flüchten. Die Ermittlungen laufen.

Wien. Ein Ladendetektiv erwischte am Mittwoch gegen 10.15 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Halle des Wiener Hauptbahnhofes zwei Diebe auf frischer Tat. Die beiden Männer hatten mehrere Parfums in eine Tragetasche gesteckt und daraufhin versucht, das Geschäft fluchtartig zu verlassen.

Passanten schlugen Alarm

Während der Detektiv einen der Diebe - einen 26-jährigen Tunesier - anhalten konnte, gelang dem anderen die Flucht. Gemeinsam mit einem Sicherheitsmitarbeiter versuchte der Ladendetektiv, den 26-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dabei soll es zu einer Rangelei gekommen sein.

Mehrere Passanten schlugen daraufhin Alarm. Die Polizisten eilten daraufhin sofort zum Drogeriemarkt. "Trotz der anwesenden Beamten wollte sich der Mann nicht beruhigen, begann lautstark zu schreien und um sich zu spucken", so die Wiener Polizei. Der Tunesier wurde schließlich unter Anwendung von Körperkraft vorläufig festgenommen.Anschließend konnten die Beamten in der Tragetasche des Verdächtigen Parfums im dreistelligen Eurobereich auffinden. Der Beschuldigte wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. "Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des geflüchteten Mannes sind im Gange", so die Polizei.