Streit um TikTok-Video eskalierte: 3 Mädchen prügelten sich

Nach dem schrecklichen Mord in Wien-Penzing durch eine 14-Jährige, die eine Frau erstach und Handy-Aufnahmen der Leiche per Snapchat hochlud, gerieten sich drei Teenie-Girlies wegen eines TikTok-Videos derartig in die Haare, dass die Polizei einschreiten musste.

Wien. Zeugen alarmierten am Mittwoch gegen 18 Uhr die Polizei: Zwischen mehreren Mädchen soll es in einem Park im Bereich der Flotowgasse im Nobelbezirk Döbling zu einer Schlägerei gekommen sein.

"Bei der Zufahrt zur Einsatzörtlichkeit konnten in unmittelbarer Nähe zwei Jugendliche wahrgenommen werden, welche sich auffällig von der Örtlichkeit entfernten", so die Wiener Polizei. Die beiden Mädchen - eine 13-Jährige aus dem Irak und eine Tschetschenin (14) - versteckten sich in einem Gebüsch, wurden aber von den Uniformierten erwischt und angehalten. Zeitgleich konnte im nahegelegenen Park eine 13-Jährige durch weitere Kräfte angetroffen werden.

Teenies vorläufig festgenommen

Zunächst erhärtete sich der Tatverdacht vorerst gegen die beiden Mädchen, die kurz vorher versuchten zu flüchten. Das strafmündige Mädchen wurde durch die Beamten vor Ort aufgrund des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung vorläufig festgenommen. Die 13-Jährige wurde an ihre Obsorgeberechtigten übergeben.

Während der Einvernahme des Opfers stellte sich heraus, dass auch diese an der Schlägerei beteiligt war. Die 13-Jährige gab an, dass sie sich mit den beiden anderen traf und darauf ein Streit wegen eines TikTok-Videos ausbrach. Alle drei Teenies wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

Bei dem Vorfall wurden alle drei leicht verletzt. Die Mädchen wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt und in häusliche Pflege entlassen. Außerdem wurden Betretungs- und Annäherungsverbote gegenüber der Irakerin und der Tschetschenin ausgesprochen.