60-Jährige als Gold-Betrügerin entlarvt
In Gasthaus gefasst

60-Jährige als Gold-Betrügerin entlarvt

26.02.26, 11:06
Die Deutsche organisierte eine Ankaufsveranstaltung in einem Gasthaus und prellte zwei Verkäufer um mehrere Tausend Euro.

Kärnten. Eine 60 Jahre alte Deutsche, die sich in Kärnten als Goldankäuferin betätigte, ist als Betrügerin entlarvt worden. Laut Polizei organisierte sie eine Goldankaufsveranstaltung in einem Gasthaus in Friesach (Bezirk St. Veit/Glan), für das zuvor mittels Postwurf geworben worden war. Dort kaufte die 60-Jährige zwei Opfern Gold und Silberschmuck ab, bezahlte aber mehrere Tausend Euro weniger aus, als das Edelmetall wert ist.

Die Beschuldigte wurde direkt aus dem Gasthaus zur Vernehmung auf die PI Friesach mitgenommen. Dort bot sie eine Schadenswiedergutmachung an, die Ankäufe wurden rückabgewickelt. Die Frau wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Gegen weitere Verdächtige wird noch ermittelt.

