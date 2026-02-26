Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
60-Jähriger von Wurzelstock erschlagen
© GettyImages Spitzt-Foto

Unfall-Drama

60-Jähriger von Wurzelstock erschlagen

26.02.26, 09:52
Teilen

Für den 60 Jahre alten Steirer kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb an Ort und Stelle.

Stmk. Zu dem tragischen Unfall kam es am Mittwochnachmittag im oststeirischen Bezirk Weiz. Der 60-Jährige war in einem Waldstück nahe seines Wohnhauses gerade dabei, umgestürzte und abgebrochene Bäume aufzuarbeiten.

Beim Durchtrennen eines großen entwurzelten Baumes, der auf einem steilen Hang lag, kam es zum Unglück. Der Wurzelstock des Baumes schnellte hoch und riss den Mann etwa 20 Meter weit über den steilen Hang mit. Dabei wurde er vom Wurzelstock erschlagen. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Angehörigen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen