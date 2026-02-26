60-Jähriger von Wurzelstock erschlagen

Für den 60 Jahre alten Steirer kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb an Ort und Stelle.

Stmk. Zu dem tragischen Unfall kam es am Mittwochnachmittag im oststeirischen Bezirk Weiz. Der 60-Jährige war in einem Waldstück nahe seines Wohnhauses gerade dabei, umgestürzte und abgebrochene Bäume aufzuarbeiten.

Beim Durchtrennen eines großen entwurzelten Baumes, der auf einem steilen Hang lag, kam es zum Unglück. Der Wurzelstock des Baumes schnellte hoch und riss den Mann etwa 20 Meter weit über den steilen Hang mit. Dabei wurde er vom Wurzelstock erschlagen. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Angehörigen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.