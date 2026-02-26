Alles zu oe24VIP
© X

"Surreal"

Straße bricht plötzlich ein - Autos stürzen in riesiges Loch

26.02.26, 07:38
Im US-Bundesstaat Nebraska hat sich an einer Kreuzung plötzlich die Erde aufgetan und zwei Autos in ein riesiges Loch stürzen lassen. 

 Aufnahmen aus der Stadt Omaha zeigten einen Pickup-Truck und einen etwas kleineren Wagen in dem Loch, das in einer mehrspurigen Straße klaffte. Die Fahrer der beiden Autos blieben Medienberichten zufolge unverletzt.

Die Polizei in Omaha stellte ein Foto und ein Video vom Unfallort ins Netz, machte zunächst aber keine Angaben zur Ursache des Vorfalls. Angrenzende Strassenabschnitte wurden für den Verkehr gesperrt.

Der Fahrer des kleineren Wagens, Jonathan Inman, gab dem örtlichen Fernsehsender KETV ein Interview. Alles sei so schnell passiert, dass er sich nicht einmal an den Moment erinnern könne, als die Straße einbrach. Er habe plötzlich nach oben geguckt und gedacht: "Okay, ich muss sofort hier raus." Er habe die Autotür öffnen und selbst herausklettern können. "Die ganze Sache war einfach surreal."

Ein städtischer Ingenieur sprach von einem bis zu rund 15 Meter breiten und bis zu knapp fünf Meter tiefen Loch, wie KETV weiter berichtete. An der Stelle sei auch eine große Wasserleitung geplatzt, ein Zusammenhang werde geprüft.

