Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Neu ab 2. Jänner : "Billa-Schutzschild “ kennzeichnet Shrinkflation-Produkte.
© Billa/Robert Harson

Kommt EU-Veto?

Gesetzes-Hammer gegen Shrinkflation vor Beschluss

22.02.26, 15:09
Teilen

Am Mittwoch im Nationalrat: Anti-Mogelpackung-Gesetz mit bis zu 15.000 Euro Strafe. Wird es noch durch ein EU-Veto verhindert? 

Weniger Inhalt zum selben oder gar höheren Preis? Damit soll jetzt Schluss sein. Die  Koalition bringt ein neues Gesetz gegen Mogel-Packungen auf den Weg. Doch ein Veto aus Brüssel könnte die Pläne im letzten Moment stoppen.

Shrinkflation kennt jeder: Die Chipstüte wirkt prall gefüllt, doch beim Öffnen kommt die Enttäuschung – mehr Luft als Inhalt. Die Bundesregierung sagt dem den Kampf an. Am Mittwoch soll das „Anti-Mogelpackungs-Gesetz“ im Nationalrat beschlossen werden. Kunden müssen ab April dann direkt am Regal gewarnt werden à la: „Achtung: Weniger Inhalt – höherer Preis.“

Neu ab 2. Jänner :

Neu ab 2. Jänner : "Billa-Schutzschild “ kennzeichnet Shrinkflation-Produkte.

© Billa/Robert Harson
 

Billa geht bereits mit Warnhinweisen voran.

ABER: Das Gesetz liegt derzeit zur Notifizierung in Brüssel. Die EU hat noch bis kommenden Dienstag Zeit, ein Veto einzulegen, das Gesetz könnte wettbewerbswidrig sein. Dann wird der Beschluss mindestens drei Monate vertagt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen