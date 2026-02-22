Alles zu oe24VIP
Wasserstoff
© Getty

Megaprojekt Hallein

Bund fördert Wasserstoffprojekte mit 275 Mio. Euro

22.02.26, 09:49 | Aktualisiert: 22.02.26, 13:36
Teilen

100 Mio. Euro für Wasserstoff-Projekt in Hallein, insgesamt große Förderung von H2-Forschung und Nutzung.

Der Bund greift für die Förderung von Wasserstoffprojekten tief in den Budgettopf. Vier Projekte werden mit insgesamt rund 275 Mio. Euro gefördert, davon entfallen 100 Mio. Euro auf eine Kooperation von Verbund und die AustroCel Hallein zur Herstellung von e-Methanol in Hallein.

Hattmannsdorfer
© oe24.TV/Screenshot

"Projekte wie jenes in Hallein - mit 20 MW Elektrolyse, rund 2.600 Tonnen Wasserstoff pro Jahr und einer Erhöhung der heimischen Wasserstoffproduktion um etwa 60 Prozent - stärken wir unseren Industriestandort," so Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Grüner Wasserstoff sei zentral für die Dekarbonisierung, weil er genau dort Emissionen senken könne, wo die direkte Elektrifizierung an Grenzen stoße, betonte der Minister.

Neben der Schaffung neuer qualifizierter Arbeitsplätze vor Ort in Hallein wird die Dekarbonisierung der heimischen Industrie vorangetrieben, indem das Projekt jährlich bis zu 20.000 Tonnen CO₂-Emissionen einspart, was dem Ausstoß von rund 11.000 PKW pro Jahr entspricht.

