Billa eröffnet in einer Woche im Quadrill-Tower

Lebensmittelkette hat sich prominenten Platz vis-à-vis des Linzer Parkbad gesichert.
Linz. Im Quadrill-Tower in Linz wird heute in einer Woche, am 26. Jänner, ein neuer Billa eröffnet. Der Supermarkt wird über eine Fläche von mehr als 1.000 m² verfügen und ist Teil des umstrittenen Bauprojekts, das auch ein Arcotel, Gastronomie, Büros und Wohnungen umfasst. Das bereits eröffnete Brotstudio erfreut sich bereits großer Beliebtheit. Das Arcotel samt Panorama-Restaurant eröffnet dann im April, ebenso eine Brasserie.
- Toter Bub (1) im Waldviertel: Obduktion angeordnet
- U2 starten wieder durch – mit Protest-Songs & Sheeran-Duett
- Crash mit Skifahrer: Wintersportlerin schwer verletzt
Die neue Garage ist bereits geöffnet, die Einfahrt ist jedoch nur auf der Donaulände möglich. Die zweite Einfahrt an der Ludlgasse ist Dauerparkern vorbehalten.