  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Billa
© Rewe

Tabakfabrik

Billa eröffnet in einer Woche im Quadrill-Tower

19.02.26, 10:00
Teilen

Lebensmittelkette hat sich prominenten Platz vis-à-vis des Linzer Parkbad gesichert. 

Linz. Im Quadrill-Tower in Linz wird heute in einer Woche, am 26. Jänner, ein neuer Billa eröffnet. Der Supermarkt wird über eine Fläche von mehr als 1.000 m² verfügen und ist Teil des umstrittenen Bauprojekts, das auch ein Arcotel, Gastronomie, Büros und Wohnungen umfasst. Das bereits eröffnete Brotstudio erfreut sich bereits großer Beliebtheit. Das Arcotel samt Panorama-Restaurant eröffnet dann im April, ebenso eine Brasserie.

Die neue Garage ist bereits geöffnet, die Einfahrt ist jedoch nur auf der Donaulände möglich. Die zweite Einfahrt an der Ludlgasse ist Dauerparkern vorbehalten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

