Crash mit Skifahrer: Wintersportlerin schwer verletzt

Die 57-jährige Skifahrerin wurde von hinten angefahren - der andere Skifahrer fuhr einfach davon. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Tirol. Eine 57-jährige Skifahrerin aus Deutschland ist am Mittwoch im Osttiroler Nußdorf-Debant bei einem Unfall mit Fahrerflucht schwer verletzt worden. Die Frau war gegen 11.30 Uhr auf der Familienabfahrt im Skigebiet der Lienzer Bergbahnen von einem unbekannten Skifahrer von hinten angefahren worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau stürzte und blieb liegen. Der Zweitbeteiligte stürzte ebenfalls, setzte dann jedoch seine Fahrt fort. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Opfer per Heli ins Spital geflogen

Während die 57-Jährige nach dem Sturz schwer verletzt liegen geblieben war, richtete sich der unbekannte Skifahrer offenbar auf, zog seine Ski wieder an und setzte seine Fahrt fort. Weder leistete der Mann Erste Hilfe, noch gab er seine Daten bekannt. Das Unfallopfer wurde von der Pistenrettung versorgt und mit dem Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. Die Polizei bittet nun den Zweitbeteiligten sowie etwaige Zeugen, sich zu melden.

Der Unbekannte wurde als rund 1,75 Meter groß und 50 Jahre alt beschrieben. Er trug einen Dreitagesbart sowie schwarze Kleidung inklusive eines schwarzen Helms. Die Skier des Mannes waren grau/grün. Er wurde von einem rund 16 bis 20 Jahre alten Skifahrer begleitet.