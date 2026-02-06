Mysteriöser Schatten vor Epsteins Zelle entdeckt

Welcher orangefarbene Schatten huscht über die Treppe zum Trakt, in dem sich Epsteins Zelle befand?

Jeffrey Epstein starb am 10. August 2019 in Untersuchungshaft nach offiziellen Angaben durch Suizid. Die Umstände seines Todes sind aber nach wie vor nicht restlos geklärt, die Auswertung eines Überwachungsvideos sorgt nun für neue Spekulationen.

Darauf zu sehen ist ein „orangefarbener Lichtblitz“. Eine Person geht am 9. August 2019 um 22.39 Uhr offenbar die Treppe zu Epsteins isoliertem und verschlossenem Zellenblock hinauf. Brisant: Dieses Detail wurde in früheren offiziellen Darstellungen nicht genannt.

Schatten vor Zelle

Um wen es sich dabei handelte, ist unklar. Das FBI schreibt in einem Bericht, dass es sich „möglicherweise um einen Insassen“ handelt.

© U.S. Department of Justice / Office of the Inspector General

Die Prüfer des Büros des Generalinspektors des Justizministeriums kommen hingegen zum Schluss, dass es sich um orangefarbene „Wäsche oder Bettzeug“ handelt. Im Abschlussbericht steht jedoch: „Gegen 22:39 Uhr schien ein nicht identifizierter Justizvollzugsbeamter die Treppe zum L-Block hinaufzugehen und erschien um 22:41 Uhr erneut im Sichtfeld der Kamera.“

© U.S. Department of Justice / Office of the Inspector General

Die neu veröffentlichten Akten sind Teil von den mehr als drei Millionen Dokumenten, die vergangene Woche freigegeben wurden. Der Schatten vor Epsteins Zelle wirft jedenfalls neue Fragen zu seinem Tod auf und nährt Spekulationen, wonach Epstein in Wahrheit ermordet wurde.