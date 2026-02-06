Russischer Top-General in Moskau niedergeschossen

General Wladimir Alexejew wurde in der russischen Hauptstadt angeschossen

Ein russischer General ist nach Angaben der russischen Behörden in einem Wohnhaus in Moskau angeschossen worden. Ein Unbekannter habe "mehrere Schüsse" auf Wladimir Aleksejew abgegeben und sei dann geflohen, erklärte das russische Ermittlungskomitee am Freitag. Aleksejew, ein hochrangiges Mitglied des russischen Generalstabs, sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Alexejew ist der stellvertretende Leiter der Hauptverwaltung des Generalstabs im Verteidigungsministerium. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine wurden mehrere hochrangige russische Militärangehörige ermordet, wobei Moskau Kiew für die Angriffe verantwortlich macht.