Gelbe Engel retten verletzten Kater aus gefährlicher Auto-Falle

Ein Kater auf Abwegen löste einen ungewöhnlichen Einsatz beim ÖAMTC-Stützpunkt in St. Valentin aus.

Ein Autofahrer hörte während der Fahrt verdächtige Geräusche, die sich wie Miauen anhörten. Als er zusätzlich einen Katzenschwanz bemerkte, der unter dem Auto hervorlugte, suchte er Hilfe beim Mobilitätsclub. Ein Techniker untersuchte das Auto gründlich und wurde rasch fündig. Ein grau-roter Kater hatte sich ins Fahrzeuginnere verirrt und saß direkt neben dem Auspuff fest. Behutsam befreite der Gelbe Engel das Tier aus seiner misslichen Lage.

Der junge Kater wurde vorsorglich zu einem Tierarzt gebracht. © ÖAMTC

Tierischer Rettungsaktion

"So eine Entdeckung machen wir hier am Stützpunkt nicht jeden Tag", erzählt Monika Grünling, Schalterbedienstete beim ÖAMTC in St. Valentin, die sich im Anschluss um das Tier kümmerte, bevor eine Kollegin den jungen Kater vorsorglich zu einem Tierarzt brachte. Wie Grünling erklärt, dürfte sich das Tier bei seinem unfreiwilligen Abenteuer verletzt haben: "Deshalb haben wir ihn gleich tierärztlich versorgen lassen. Nun kann er sich in Ruhe erholen."

Parallel dazu bemüht sich das Team, die Besitzer des Katers ausfindig zu machen. "Wir hoffen sehr, dass er bald wieder zu seiner Familie zurückkehren kann – das wäre wohl der schönste Abschluss dieser Rettungsaktion."