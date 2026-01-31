Lawinenunfall mit drei Verletzten in Vorarlberg

Drei Personen sind am Samstag bei einem Lawinenabgang in Vorarlberg verletzt worden.

Bei einer Skitour auf die Maroiköpfe in Klösterle wurde eine 33-jährige Alpinistin und der 70-jährige Tourenführer von einem Schneebrett erfasst und verschüttet. Eine 37-jährige Tourengeherin wurde im Randbereich des Schneebrettes erfasst und teilweise verschüttet, wie die Polizei mitteilte.

Die Verschütteten konnten von nachfolgenden Tourengehern mittels LVS-Geräten geortet ausgegraben werden. Der schwer verletzte Tourenführer wurde ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Die leicht verletzte 33-Jährige wurde ins Krankenhaus Dornbirn verbracht. Die teilweise verschüttete Tourengeherin wurde ebenfalls leicht verletzt und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Die Tour fand im Rahmen eines Skitouren- und Lawinen-Aufbaukurses statt. Zu diesem Zeitpunkt herrschte in diesem Bereich Lawinenwarnstufe 3.