Ski Alpin - Rennkalender
Super-Scheib lauert als Dritte im Kronplatz-RTL
Ski Alpin

Super-Scheib lauert als Dritte im Kronplatz-RTL

20.01.26, 11:05
Julia Scheib geht als Jägerin in die Entscheidung des Weltcup-Riesentorlaufs am Kronplatz in Südtirol.  

Die Führende im Disziplinweltcup landete am Dienstagvormittag im ersten Durchgang auf der anspruchsvollen Piste "Erta" auf Rang drei. Auf die schwedische Spitzenreiterin Sara Hector fehlen der Steirerin 0,39 Sekunden. Dazwischen lag die Schweizerin Camille Rast (+0,15). Federica Brignone schaffte es bei ihrem Comeback nach 292 Tagen Verletzungspause vorerst auf Rang sieben.

"Es war keine einwandfreie Fahrt", sagte Scheib im ORF. Die dreifache Saisonsiegerin war am Kronplatz im Weltcup bisher nie besser als Neunte, dabei sei es eigentlich ihr "Lieblingshang". Der erste Lauf war enorm drehend gesetzt, viele Athletinnen hatten trotz der hervorragenden Bedingungen Probleme. Die Tirolerinnen Stephanie Brunner (+2,71), Nina Astner (+2,76), Franziska Gritsch (+2,77) und Ricarda Haaser (+3,52) landeten außerhalb der Top 15.

Brignone, die sich Anfang April einen doppelten Schien- und Wadenbeinbruch samt Kreuzbandriss zugezogen hatte, hatte ebenfalls zu kämpfen. Die 35-Jährige verlor aber nur 1,18 Sekunden. "Ich war angespannt, es waren viele Emotionen in mir", erklärte die Gesamtweltcupsiegerin des Vorjahres. "Bis zur ersten Zwischenzeit habe ich vergessen zu atmen, aber ab da war es besser." Brignones großes Ziel bleiben die in zweieinhalb Wochen beginnenden Olympischen Spiele in ihrer italienischen Heimat.

