Ein Raser war wieder unterwegs.

Ein 33-jähriger Lenker aus Wien ist Samstagnachmittag in Wels mit seinem Sportwagen doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs gewesen. Der Mann fuhr mit seinem Pkw 140 km/h bei erlaubten 70 km/h auf der B137 im Stadtgebiet. Beamte, die Lasermessungen durchführten, hielten den Mann an. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen und er wird angezeigt, berichtete die Polizei.