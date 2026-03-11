Hattrick! Real-Kapitän zerlegt ManCity im Alleingang

Der Achtelfinal-Hinspielkracher zwischen Real Madrid und Machester City wurde zur einseitigen Angelegenheit. Real-Kapitän Federico Valverde zerlegte die Premier-League-Milliardentruppe schon in der ersten Halbzeit quasi im Alleingang. Nach dem 0:3 braucht City fürs Rückspiel am Dienstag ein Wunder.

Das fünfte Jahr in Folge standen einander Real und City in der K.o.-Phase der Königsklasse gegenüber. Ohne die angeschlagenen Superstars Mbappé und Bellingham und ohne den verletzten ÖFB-Kapitän David Alaba musste Real gegen Manchester City ran. Und City begann wie von Trainer-Guru Guardiola vorgegeben druckvoll.

Doch dann zündete Valverde sein Feuerwerk! Über 80.000 Fans im knallvollen Bernabeu feierten den Helden einer magischen Champions-League-Nacht. "Dieser Abend war ein Traum. Ich habe ihn sehr genossen nach einer schwierigen Phase, die wir in der letzten Zeit durchgemacht haben", bedankte sich der Kapitän bei den Fans in Madrid.

70-Meter-Pass von Goalie Courtois leitet Torfestival ein

Fast wie aus dem Nichts die Führung für die Königlichen: Real-Tormann Courtois spielt einen 70-Meter-Pass in die gegnerische Hälfte. Die City-Abwehr schläft, Valverde sprintet Richtung Strafraum und spitzelt den Ball unter Goalie Donnarumma durch und ins leere Tor - 1:0 (20.).

Nur sieben Minuten später übernimmt Valverde einen abgefälschten Vini-Junior-Pass und schiebt rechts unten ein - 2:0 (27.).

Die Krönung in der 42. Minute: Super-Assist von Diaz, Valverde lupft den Ball über Guehi und schießt Volley zum 3:0 ein - ein Zauber-Tor! Der Real-Kessel tobt, feiert den 27-jährigen Kapitän, der die Halbzeit seines Lebens abgeliefert hat.

0:3 nach nicht einmal 45 Minuten - City-Coach Guardiola schüttelt ungläubig den Kopf. In Hälfte zwei geht's nur mehr um Schadensbegrenzung bzw. darum, noch eine Mini-Chance fürs Rückspiel am Dienstag (17.3., 21 Uhr) in Manchester zu wahren.

Vinicius Junior versemmelt Elfmeter

"Dank" Vinicius Junior steht es nach knapp einer Stunde nicht 4:0 für die Königlichen. Der Superstar holt gegen Donnarumma einen Elfmeter heraus, verschießt diesen aber jämmerlich (57.). Donnarumma musste nicht viel zur Abwehr beitragen ...

Die Mega-Chance zum 1:3 durch O'Reilly verhinderte Courtois mit einem unglaublichen Reflex (75.). Es blieb beim 3:0 dank Valverde, der den Hattrick-Matchball übrigens seinem Sohn mitbringt.

Die Madrilenen haben beste Chancen, sich zum vierten Mal und zum dritten Mal nacheinander durchzusetzen. Auf den Aufsteiger wartet im Viertelfinale nach dem 6:1-Hinspielsieg von Bayern München bei Atalanta Bergamo wohl ein Schlager gegen den deutschen Rekordmeister.