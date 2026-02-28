Alles zu oe24VIP
AUA Flieger 767
Iran-Krieg

AUA setzt Flüge zu Zielen im Nahen Osten aus

28.02.26, 11:14
Der Angriff auf den Iran durch Israel und die USA hat auch Auswirkungen auf den Luftverkehr. 

Die Austrian Airlines setzen nach eigenen Angaben mehrere Flüge mit Ziel Naher Osten aus. Die Verbindungen von und nach Tel Aviv (Israel), Amman (Jordanien) und Erbil (Irak) seien bis einschließlich 7. März unterbrochen, hieß es am Samstagvormittag. Flüge nach Teheran (Iran) blieben bis Ende März ausgesetzt.

Ebenfalls bis einschließlich 7. März würden folgende Lufträume nicht genutzt: Israel, Libanon, Jordanien, Irak, Iran, Kuwait und Bahrain. Zusätzlich setzt Austrian Airlines ihre Flüge nach und von Dubai bis einschließlich 1. März aus. Betroffene Fluggäste könnten kostenfrei auf ein späteres Reisedatum umbuchen oder erhielten den Ticketpreis zurück.

