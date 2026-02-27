Amazon ist down: Keine Bestellungen möglich

Bei Amazon herrscht aktuell eine Betriebsstörung, Bestellungen sind deshalb großflächig nicht möglich.

Beim Online-Giganten Amazon hakt es gewaltig. Zahlreiche Kunden berichten derzeit von massiven Problemen und Fehlermeldungen, die einen Abschluss der Bestellung unmöglich machen.

Die Störungswelle rollt seit den Abendstunden über das Portal. Auf der Plattform „Allestoerungen“ sind innerhalb kurzer Zeit bereits mehr als 1000 Meldungen von betroffenen Usern eingegangen, die ihre Einkäufe nicht wie gewohnt tätigen können.

Fehlermeldungen beim Checkout

Viele Kunden stoßen direkt beim Bestellvorgang auf eine Blockade. Das System bricht den Vorgang ab und zeigt stattdessen einen Entschuldigungstext an. In der Meldung heißt es wörtlich: „Tut uns leid! Während wir Ihre Eingabe ausführen wollten, ist ein technischer Fehler aufgetreten. Wir arbeiten bereits daran und werden sobald wie möglich wieder für Sie da sein.“

Ursache noch unklar

Wodurch die technischen Probleme ausgelöst wurden, ist aktuell noch nicht bekannt. Amazon selbst hat sich zu den Hintergründen der Panne bisher nicht im Detail geäußert, versichert den Kunden jedoch über die automatisierten Einblendungen, dass bereits an einer Lösung gearbeitet wird.