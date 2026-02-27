Die Welt schaut auf den Iran: JETZT kann Trump jederzeit angreifen

Steht die Welt kurz vor einem neuen Krieg im Nahen Osten? Alles deutet darauf hin, dass Trump jetzt jederzeit den Angriff angreifen könnte. Zahlreiche Länder raten von Reisen in die Region ab und fordern ihre Staatsbürger vor Ort zur Ausreise auf.

Angesichts der wachsenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran verschärfen mehrere westliche Länder ihre Reisehinweise für den Nahen Osten.

Hohes Eskalationsrisiko

Polen hat seine Staatsbürger aufgefordert, den Iran, Israel und den Libanon umgehend zu verlassen. Es bestehe ein hohes Eskalationsrisiko, außerdem könne der zivile Luftraum geschlossen werden, was eine Rückkehr unmöglich machen würde, teilt das Außenministerium in Warschau mit.

Reisen nach Israel

Auch Frankreich rät seinen Bürgern von allen nicht notwendigen Reisen nach Israel und in die Palästinensergebiete ab, einschließlich Tourismus- und Familienbesuchen. Das britische Außenministerium rät ebenfalls von allen nicht unbedingt notwendigen Reisen in die Region ab.

Greift Trump an?

Hintergrund sind Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, der einen Angriff auf den Iran nicht ausschließt, um das Land am Bau einer Atombombe zu hindern. Ein solcher Angriff könnte einen Gegenschlag gegen Israel auslösen.

Kommt nun der US-Angriff? „Ich will nicht, aber manchmal muss man“, sagte Trump vor Reportern im Weißen Haus auf die Frage nach einem möglichen US-Angriff.