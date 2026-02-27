Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
pyramiden von Gizeh
© Getty Images

Kritzeleien

Weil er Pyramiden beschmierte: Ägyptischer Reiseführer festgenommen

27.02.26, 18:30
Teilen

Weil er auf Fassadenreste einer jahrtausendealten Pyramide gekritzelt haben soll, ist ein ägyptischer Reiseführer festgenommen worden.  

Den Behörden zufolge gestand er die Tat. Dem Mann drohen nun mindestens ein Jahr Haft und eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet knapp 9.000 Euro.

Wie das Innenministerium in Kairo mitteilte, wollte der Touristenführer seinen Gästen mit einer Zeichnung etwas veranschaulichen. Dafür soll er die Oberfläche der Unas-Pyramide genutzt haben.

Altägyptische Hauptstadt Memphis 

Das monumentale Grabmal des Pharaos Unas befindet sich in Sakkara, der Nekropole der altägyptischen Hauptstadt Memphis, unweit von Kairo. Die über 4.000 Jahre alte Pyramide aus der 5. Dynastie gilt vor allem wegen ihrer Inschriften als bedeutsam. Die Kritzeleien konnten laut Behördenangaben wieder entfernt werden.

Auf frischer Tat ertappt

Ein Video, das in sozialen Medien kursiert, soll zeigen, wie der Mann auf frischer Tat ertappt und zur Rede gestellt wurde. Nutzer zeigten sich teils empört über den laxen Umgang mit den archäologischen Zeugnissen. Die ägyptische Regierung bemüht sich seit einigen Jahren, den Tourismus anzukurbeln. Spätestens seit der Eröffnung des Grand National Museums in Kairo im vergangenen November ist auch bei der Bevölkerung ein neues Bewusstsein im Hinblick auf das antike Erbe zu spüren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen