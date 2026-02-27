Kreuzfahrtschiff lässt Passagiere einfach auf Insel zurück

Das Schiff fuhr früher weiter, obwohl sich noch Urlauber auf Landgang befanden.

Großer Wirbel um eine Reise des Kreuzfahrtschiffs „AIDA Luna“: Zwei Urlauber verpassten die Weiterfahrt und blieben auf der portugiesischen Insel Madeira zurück, als das Schiff vorzeitig den Hafen von Funchal verließ. Die AIDA hatte ursprünglich geplant, bis Mittwochabend im Hafen zu bleiben, doch die Wetterlage änderte ihre Pläne dramatisch.

Wie Branchenportale berichten, verschlechterten sich in der Nacht die Bedingungen erheblich: Starke Winde und hoher Wellengang bedrohten die Sicherheit des Schiffes am Liegeplatz, da es wiederholt gegen den Pier gedrückt wurde. Um Schäden zu vermeiden und die Sicherheit der restlichen Passagiere zu gewährleisten, entschied sich die Crew, bereits am frühen Mittwochmorgen gegen 06:15 Uhr abzulegen.

© Getty

Passagiere waren noch auf Landgang

Viele Gäste hatten die Gelegenheit für einen längeren Landgang genutzt oder die Nacht auf Madeira verbracht – darunter auch die beiden Betroffenen, die trotz telefonischer Versuche der Reederei nicht rechtzeitig erreicht werden konnten.

AIDA Cruises reagierte schnell: Die Reederei organisierte die Weiterreise für die gestrandeten Passagiere, die später wieder an Bord gebracht wurden. Als Entschädigung für den verkürzten Aufenthalt legte die „AIDA Luna“ einen zusätzlichen Halt auf Lanzarote ein, der im ursprünglichen Routenplan nicht vorgesehen war.