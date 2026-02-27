Berühmte Churchill-Statue in London beschmiert

Mann wegen rassistischer Sachbeschädigung mit Verbindung zum Nahost-Konflikt in Haft

Die berühmte Statue des früheren, britischen Premierministers Winston Churchill im Zentrum Londons ist am frühen Freitagmorgen beschmiert worden. Auf Bildern sind mit roter Farbe geschriebene Sprüche wie "Befreit Palästina", "Stoppt den Genozid" sowie "Zionistischer Kriegsverbrecher" zu sehen. Beamte der Londoner Met Police nahmen einen 38-Jährigen wegen des Verdachts auf rassistisch motivierte Sachbeschädigung fest, erklärte die Polizei auf X. Der Mann befinde sich in Haft.

Britischen Medien zufolge wurde die Statue am Parliament Square in Westminster mit einem Polizeiband abgesperrt und wird derzeit gesäubert. Seit Beginn des Gaza-Krieges kommt es auch in britischen Städten immer wieder zu pro-palästinensischen Demonstrationen und Protestaktionen. Für Aufsehen sorgte dabei etwa die Einstufung der Gruppe Palestine Action als Terrororganisation, wodurch in den vergangenen Monaten Hunderte Menschen bei Demos festgenommen wurden. Der High Court urteilte zuletzt, dass das Verbot der Gruppe gemäß den Terrorismusgesetzen rechtswidrig sei.

Winston Churchill (1874-1965) gehört zu den bekanntesten politischen Figuren Großbritanniens. Der Politiker führte das Vereinigte Königreich als Premier durch den Zweiten Weltkrieg und nach einer Unterbrechung die Nachkriegsjahre. Das Denkmal wurde laut der BBC 1973 von der Witwe des Konservativen enthüllt. In der Vergangenheit wurde die Statue demnach bereits mehrmals beschmiert, unter anderem im Juni 2020 während einer Black-Lives-Matter-Demonstration