Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Churchill Statue
© X

"Free Palestine"

Berühmte Churchill-Statue in London beschmiert

27.02.26, 13:09
Teilen

Mann wegen rassistischer Sachbeschädigung mit Verbindung zum Nahost-Konflikt in Haft 

Die berühmte Statue des früheren, britischen Premierministers Winston Churchill im Zentrum Londons ist am frühen Freitagmorgen beschmiert worden. Auf Bildern sind mit roter Farbe geschriebene Sprüche wie "Befreit Palästina", "Stoppt den Genozid" sowie "Zionistischer Kriegsverbrecher" zu sehen. Beamte der Londoner Met Police nahmen einen 38-Jährigen wegen des Verdachts auf rassistisch motivierte Sachbeschädigung fest, erklärte die Polizei auf X. Der Mann befinde sich in Haft.

Britischen Medien zufolge wurde die Statue am Parliament Square in Westminster mit einem Polizeiband abgesperrt und wird derzeit gesäubert. Seit Beginn des Gaza-Krieges kommt es auch in britischen Städten immer wieder zu pro-palästinensischen Demonstrationen und Protestaktionen. Für Aufsehen sorgte dabei etwa die Einstufung der Gruppe Palestine Action als Terrororganisation, wodurch in den vergangenen Monaten Hunderte Menschen bei Demos festgenommen wurden. Der High Court urteilte zuletzt, dass das Verbot der Gruppe gemäß den Terrorismusgesetzen rechtswidrig sei.

Winston Churchill (1874-1965) gehört zu den bekanntesten politischen Figuren Großbritanniens. Der Politiker führte das Vereinigte Königreich als Premier durch den Zweiten Weltkrieg und nach einer Unterbrechung die Nachkriegsjahre. Das Denkmal wurde laut der BBC 1973 von der Witwe des Konservativen enthüllt. In der Vergangenheit wurde die Statue demnach bereits mehrmals beschmiert, unter anderem im Juni 2020 während einer Black-Lives-Matter-Demonstration

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen