VIP-Ansturm beim Opening der "World of Mysteries" im Immersium:Wien

Mit einem glanzvollen VIP-Event in der Habsburgergasse feierte das IMMERSIUM:WIEN den Start seiner neuen Ausstellung, die Besucher ab sofort auf eine Reise zu den großen Mysterien der Geschichte mitnimmt.

Mit einer gut besuchten VIP-Eröffnung fiel im Immersium Wien der Startschuss für die neueste Attraktion des Hauses. Unter dem Titel „World of Mysteries – The Immersive Experience“ widmet sich der Standort in der Habsburgergasse ab sofort den großen, ungelösten Rätseln der Menschheitsgeschichte und setzt dabei auf moderne, raumgreifende Inszenierungstechniken.

Zorayana Kushpler mit Sohn Marc © Jürgen Hammerschmid

Prominentes Interesse

Rund 100 geladene Gäste aus Kunst, Kultur und Gesellschaft folgten der Einladung von CEO Markus Beyr, um die multimediale Zeitreise vorab in Augenschein zu nehmen. Unter den Anwesenden befanden sich neben Model Kerstin Lechner und Regisseur Marvin Kren auch Schauspielkollege Peter Windhofer sowie Schönbrunn-Chef Klaus Panholzer. Auch Ex-Miss-Austria Tanja Duhovich, Moderatorin Eser Akbaba, Tennis-Experte Andreas Du Rieux und Model Martina Gleissebner-Tesky ließen sich den ersten Rundgang nicht entgehen.

Die Resonanz auf die technische Umsetzung und die narrative Dichte der Schau fiel bei den Premierengästen positiv aus. Mezzosopranistin Zoryana Kushpler, die in Begleitung ihres Sohnes Marc erschien, zeigte sich angetan von der Kombination aus Edutainment und visuellen Effekten: „Die Show verbindet auf moderne Weise Wissen und Unterhaltung, und die Hauptshow ist einfach visuell überwältigend.“

Kerstin Lechner und Tanja Duhovich. © Jürgen Hammerschmid

Die Pforten zur „World of Mysteries“ sind ab sofort täglich geöffnet. Neben dem regulären Rundgang besteht die Option, das Erlebnis durch einen zusätzlichen VR-Ride zu erweitern. Der Ticketpreis für einen Erwachsenen liegt bei 24,50 Euro.