Nächste Wetterwarnung: Kräftiger Schneefall erwartet

Der Rekord-Winter nimmt einfach kein Ende - in Teilen Österreichs werden teils extreme Schneemengen erwartet. Die Lawinengefahr steigt deutlich an - die GeoSphere Austria warnt jetzt die Bevölkerung vor den Wetterfolgen.

Am Donnerstag zieht das aktuelle Tief nach Osteuropa ab, das Wetter beruhigt sich zumindest vorübergehend. Bereits am Freitag erreicht jedoch eine weitere Atlantikfront das Land. Am Wochenende verbleibt Österreich im feucht-trüben Wetter.

Und zu Beginn der neuen Woche könnte wieder kältere, trockenere Luft aus Osteuropa zumindest den Osten des Landes streifen. Also gilt weiterhin: Warm einpacken.

Achtung Glätte!

Gebietsweise besteht bis Mittwochvormittag, im Oberen Waldviertel teils bis Donnerstagfrüh, Gefahr durch gefrierenden Regen. Im Südwesten fällt von Mittwoch- bis Donnerstagmorgen Schnee, im Süden zeitweise Regen.

Meterhoher Neuschnee erwartet

Am Mittwoch zeigt sich an der Alpennordseite anfangs noch etwas Sonne, im Osten fällt ab der Früh Regen mit lokaler Glättegefahr. Im Tagesverlauf breitet sich der Niederschlag nach Kärnten und Osttirol aus. Schnee fällt meist oberhalb von 800 bis 1200 Metern, kräftiger teils bis 600 Meter in den Karawanken und Karnischen Alpen. Mäßiger Ostwind im Donauraum.

In der Nacht auf Donnerstag schneit es im Süden bis rund 600 Meter. Regional besteht Glättegefahr durch gefrierenden Regen, vor allem im Flachgau sowie im Inn- und Salzkammergut.

Der Donnerstag beginnt verbreitet trüb und nass, die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1200 Metern. Im Westen lockert es im Laufe des Vormittags auf, im Osten und Süden bleibt es grau.

Grau und Nebel

Am Freitag dominieren Wolken. Zeitweise fällt Regen von Vorarlberg bis Kärnten, die Schneefallgrenze steigt über 1500 Meter. Weiter östlich bleibt es meist trocken, gebietsweise zeigt sich die Sonne, im Flachland hält sich Hochnebel.

Osten Österreichs bleibt weiter trüb

Der Samstag startet häufig bewölkt, an der Alpennordseite mit etwas Regen, oberhalb von 1200 Metern Schnee. Tagsüber trocknet es ab, im Westen und Süden kommt zunehmend die Sonne zum Vorschein, im Osten bleibt es meist trüb.