TikTok-Star Mackenzie Paul (26) ist tot

TikTok-Star Mackenzie Paul ist vergangene Woche im Alter von 26 Jahren an Leukämie gestorben. Drei Jahre lang kämpfte die junge Influencerin öffentlich gegen ihre Krebserkrankung und teilte ihren Weg mit tausenden Followern auf Social Media.

Ihr Ehemann Brandon Paul gab jetzt ihren Tod in einem emotionalen Facebook-Video bekannt. Unter Tränen schilderte er seinen Schmerz. "Ich wünschte, sie wäre hier, immer noch bei mir, und ich werde den Rest meines Lebens brauchen, um darüber hinwegzukommen", sagt Brandon. Er würdigte Mackenzie als außergewöhnlich starke, disziplinierte und liebevolle Frau.

Mackenzie hatte im Oktober 2023 öffentlich gemacht, dass sie an akuter myeloischer Leukämie (AML) erkrankt war. Zu diesem Zeitpunkt studierte sie im zweiten Jahr Medizin an der Michigan State University. Am Tag ihres Todes verschlechterte sich ihr Zustand plötzlich, sie kam in die Notaufnahme und wurde auf die Intensivstation verlegt, wo sie kurze Zeit später starb.

Besonders tragisch: Im Sommer 2025 befand sich Mackenzie zeitweise in Remission, doch die Leukämie kehrte zurück. In ihren letzten Instagram-Videos sprach sie offen über Schmerzen und ihr Leiden im Krankenhaus.

"Mein ganzer Mund tut gerade wirklich sehr weh. Es ist furchtbar, weil ich Appetit habe und versuche zu essen, aber es tut buchstäblich so weh, dass mir die Tränen kommen", sagte Mackenzie Paul in ihrem letzten Video an ihre Follower.