Influencer: "Wie ich meinen Arm verloren habe"

Im April vergangenen Jahres hatte der österreichische Social-Media-Star Justin Bunyai (19) einen schweren Unfall. Er stürzte vom Balkon und verlor seinen Arm. Jetzt spricht er erstmals darüber, was genau passierte.

Wien. Im April 2025 war Austro-Influencer, TikTok- und Instagram-Star Justin Bunyai (19) aus großer Höhe von einem Balkon gestürzt – oe24 berichtete. Jetzt spricht der junge Mann erstmals, was damals genau passierte und hat eine emotionale Botschaft an seine Community.

"Das ist die Wahrheit, wie ich meinen Arm verloren habe", beginnt er seine Geschichte, die er auf Instagram teilte. Er sei es seiner "Community schuldig", über den Vorfall zu sprechen, so Bunyai. Er habe damit so lange gewartet, weil er seine Familie schützen wollte, erklärt der 19-Jährige. "Weil ich schon genug Probleme für meine Familie gemacht habe", fügt er hinzu.

"Geld für dumme Sachen ausgegeben"

Er sei damals in einer "komischen Freundesgruppe" gewesen, sagt Bunyai. "Ich habe mein Geld für dumme Sachen ausgegeben. Ich habe zu der Zeit schon als Influencer gut Geld verdient" und habe vieles davon ausgegeben. "Und irgendwann kam dann der Tag, wo mir über längere Zeit von jemandem etwas angeboten wurde, und zwar, ich nenne es jetzt einfach mal Acid, ich sag's aber auch so, wie es ist", erzählt Bunyai.

Er habe sich nichts dabei gedacht. "Ich habe das Ganze genommen." Er habe nicht gewusst, dass derjenige, der ihm das gegeben hatte, "die hundertfache Menge raufgegeben hat", sagt der Influencer.

"Ich hatte eine Psychose"

Bunyai weiter: "Ich hatte eine Psychose und bin vom Balkon gedingst. Hab dabei meinen Arm verloren. Bin dann irgendwann im Krankenhaus wach geworden und habe dann mit der Zeit, Stück für Stück alles realisiert. Ich war aber danach noch eine Woche von der ganzen Substanz benommen."

Bunyai betont: "Ich mache das Video zur Aufklärung"

Bunyais Message an seine Community: "Aber an der Stelle gebe ich euch allen einen Tipp – ich mache das Video zur Aufklärung – damit ich junge Leute vor meinem Schicksal bewahren kann. Ihr wisst nie, was ihr nehmt. Ihr wisst nie, welche Dosis das ist. Ihr wisst nichts. Euch kann genau dasselbe passieren, also seid bitte nicht dumm und nehmt niemals im Leben Substanzen zu euch. Bleibt clean, trinkt keinen Alkohol und macht gar nichts. Geht ins Gym, macht Sport. Macht nicht denselben Fehler wie ich."

Bunyai ergänzt: "Ich bin der einzige, der dran Schuld ist, dass ich meinen Arm verloren habe. Deshalb heule ich nicht rum, sondern ich stehe dazu. Ich versuche, aus meinem Leben, aus meiner jetzigen Situation das Beste zu machen."