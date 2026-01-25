Das sollten Sie in der Woche vom 26. Jänner bis 1. Februar laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 26.01. - 01.02.

Montag - 26. Jänner 2026

Mond nimmt zu

Stier

An kalten Stiertagen ist der Hals besonders anfällig und sollte mit einem warmen Schal geschützt werden. Ein heißer Salbeitee tut ebenfalls gut.

Dienstag – 27. Jänner 2026

Mond nimmt zu

Stier

Keine Mandeloperationen, wenn nicht unbedingt notwendig! Aufbauende Masken fürs Gesicht und den Brustbereich bieten sich heute hingegen an.

Mittwoch – 28. Jänner 2026

Mond nimmt zu

Zwillinge

Oft verspüren wir aus unerklärlichen Gründen innere Unruhe. An Zwillingstagen kommt dies besonders häufig vor. Eine gute Tagesplanung ist nun entscheidend.

Donnerstag – 29. Jänner 2026

Mond nimmt zu

Zwillinge

Machen Sie heute Gymnastik für den Schulterbereich und die Arme! Und vergessen Sie auch im Winter nicht die Augen mit einer Brille zu schützen.

Freitag – 30. Jänner 2026

Mond nimmt zu

Krebs

Heute könnten Sie mal wieder einen Salattag einlegen. Besonders grüne Salate tun jetzt gut. Außerdem ist es ein guter Tag für Maniküre!

Samstag – 31. Jänner 2026

Mond nimmt zu

Krebs

Im Jänner sind viele Menschen unzufrieden mit ihrem Körper und auch die Haare lassen zu wünschen übrig. Gehen Sie am besten Anfang Februar zum Friseur.

Sonntag – 01. Februar 2026

Vollmond

Krebs

Heute ist ein idealer Fastentag. Beim Spaziergang öfter tief Luft holen und fest ausatmen. Gymnastik für den Brustbereich tut gut!