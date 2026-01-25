Alles zu oe24VIP
Das sollten Sie in der Woche vom 26. Jänner bis 1. Februar laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 5

Das sollten Sie in der Woche vom 26. Jänner bis 1. Februar laut Mondkalender tun

25.01.26, 07:00
Teilen

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben. 

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 26.01. - 01.02.

Montag - 26. Jänner 2026

  • Mond nimmt zu
  • Stier

An kalten Stiertagen ist der Hals besonders anfällig und sollte mit einem warmen Schal geschützt werden. Ein heißer Salbeitee tut ebenfalls gut.

Dienstag – 27. Jänner 2026

  • Mond nimmt zu
  • Stier

Keine Mandeloperationen, wenn nicht unbedingt notwendig! Aufbauende Masken fürs Gesicht und den Brustbereich bieten sich heute hingegen an.

Mittwoch – 28. Jänner 2026

  • Mond nimmt zu
  • Zwillinge

Oft verspüren wir aus unerklärlichen Gründen innere Unruhe. An Zwillingstagen kommt dies besonders häufig vor. Eine gute Tagesplanung ist nun entscheidend.

Donnerstag – 29. Jänner 2026

  • Mond nimmt zu
  • Zwillinge

Machen Sie heute Gymnastik für den Schulterbereich und die Arme! Und vergessen Sie auch im Winter nicht die Augen mit einer Brille zu schützen.

Freitag – 30. Jänner 2026

  • Mond nimmt zu
  • Krebs

Heute könnten Sie mal wieder einen Salattag einlegen. Besonders grüne Salate tun jetzt gut. Außerdem ist es ein guter Tag für Maniküre!

Samstag – 31. Jänner 2026

  • Mond nimmt zu
  • Krebs

Im Jänner sind viele Menschen unzufrieden mit ihrem Körper und auch die Haare lassen zu wünschen übrig. Gehen Sie am besten Anfang Februar zum Friseur.

Sonntag – 01. Februar 2026

  • Vollmond
  • Krebs

Heute ist ein idealer Fastentag. Beim Spaziergang öfter tief Luft holen und fest ausatmen. Gymnastik für den Brustbereich tut gut!

