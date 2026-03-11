Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 11.03.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe : In Ruhe zu reden hilft, Missverständnisse und Differenzen zu klären.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe : Sie sollten großzügiger sein und Ihren Partner keinesfalls bedrängen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe : Lieber zurückhaltender! Heute ist es klüger, sich in Geduld zu üben.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe : Etwas hitzige Atmosphäre. Die richtige Distanz ist heute sehr wichtig.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe : Sie wecken natürlich Interesse, gehen Sie aber wohlüberlegt damit um!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe : Zurückhaltend mit Erwartungen! Spielen Sie einfach nur freundlich mit!

Fitness: Bremsen Sie sich ein bisschen ein! Durchatmen und geduldiger handeln!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe : Vernünftiger! Wer heute zu weit geht, könnte damit Konflikte anheizen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Nehmen Sie alles ein wenig lockerer! Druck ist heute kontraproduktiv.

Beruf: Lassen Sie Ihre Ideen los und seien Sie offen für andere Vorschläge!

Fitness: Wohlbefinden braucht heute viel mehr Gelassenheit und Flexibilität.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe : Sie fallen sicher angenehm auf. Sie sollten aber mehr Nähe zulassen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe : Folgen Sie mal den Wünschen des Partners, dann kehrt mehr Ruhe ein!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Langweilig wird es bestimmt nicht. Nur ein bisschen rücksichtsvoller!

Beruf: Nehmen Sie sich nicht zu viel vor und organisieren Sie sich flexibler!

Fitness: Heute überschätzt man sich leicht. Lieber langsamer und aufmerksamer!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe : Ruhig und souverän bleiben, auch wenn man sich sehr impulsiv gibt!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.