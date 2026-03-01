Blutbad in Texas – 3 Tote nach Schießerei in Bar

In der texanischen Hauptstadt Austin kam es am frühen Sonntag zu einer tödlichen Schießerei in einer Bar. Mindestens drei Menschen verloren dabei ihr Leben, zahlreiche weitere wurden teils schwer verletzt.

Am Sonntag fielen in einer Bar in Austin (Texas) Schüsse, bei denen laut Polizeichefin Lisa Davis mindestens drei Personen getötet wurden. Die Sanitäter erhielten den Notruf um 01:59 Uhr und waren in weniger als einer Minute vor Ort, wie Robert Luckritz vom Rettungsdienst Austin-Travis County mitteilte.

© X

Insgesamt 14 weitere Personen mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Davon befinden sich laut offiziellen Angaben drei Menschen in einem kritischen Zustand. Die schnelle Reaktion der Rettungskräfte war durch die hohe Präsenz von Ersthelfern im betroffenen Gebiet möglich.

Polizei erschießt mutmaßlichen Täter

Da zum Zeitpunkt der Schließung der Bars im Vergnügungsviertel von Austin bereits viele Polizisten vor Ort waren, konnten die Beamten unmittelbar eingreifen. „Die Beamten stellten sich sofort um ... und waren mit der Person mit der Waffe konfrontiert“, erklärte Davis. Drei Polizisten erwiderten das Feuer und töteten den Verdächtigen noch am Tatort.

Hintergründe und Motiv unklar

Bisher gibt es keine Informationen zur Identität des Schützen oder zu einem möglichen Motiv für die Tat. Die Polizeichefin bezeichnete den Vorfall gegenüber Reportern als ein „tragisches, tragisches“ Ereignis. A