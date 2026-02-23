Mona-Lisa-Tunnel: Nächtliche Sperren im März

Ab 9. März starten die Reinigungs- und Wartungsarbeiten, es werden auch Kontrollmaßnahmen durchgeführt.

Im Süden von Linz stehen Anfang März nächtliche Arbeiten im Mona-Lisa-Tunnel an. Von Montag, 9., bis Freitag, 13. März 2026, ist die Röhre jeweils zwischen 21 und 5 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die letzte Sperre gilt in der Nacht von 12. auf 13. März.

In diesem Zeitraum werden Reinigungs-, Wartungs- und Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Der Tunnel bleibt während der Sperren in beiden Fahrtrichtungen geschlossen, Einsatzfahrzeuge dürfen jedoch passieren. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, wird die Verbindung wieder freigegeben. Die Stadt empfiehlt Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern, mehr Zeit einzuplanen und auf alternative Routen auszuweichen.