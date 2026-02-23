Nach Schnee-Chaos droht Hochwasser

Leichtes Hochwasser führen derzeit die Ranna und die Große Mühl (Bezirk Rohrbach).

Im oberen Mühlviertel führen derzeit zwei Flüsse leichtes Hochwasser. Sowohl die Große Mühl als auch die Ranna im Bezirk Rohrbach liegen über dem Normalwert, erste Schutzmaßnahmen wurden eingeleitet. Besonders kleinere Gewässer könnten lokal über die Ufer treten.

Die Große Mühl ist aktuell an drei Messstellen betroffen, ebenso die Ranna in Oberkappel. Dort bereitet die Gemeinde laut ORF Oberösterreich Schutzvorkehrungen für das Freibadgelände vor. Für die Nacht auf Dienstag kündigte Reinhard Enzenebner vom Hydrographischen Dienst des Landes weitere Niederschläge im südlichen Bergland an.

Überflutungen hängen von Schneefallgrenze ab

Entscheidend für mögliche Überflutungen sei jedenfalls die Schneefallgrenze: Je nachdem, wie viel Wasser aus den Bergen abfließt, könne es zu Überflutungen kommen. Aus derzeitiger Sicht werden an der Donau und dem Inn hohe, aber stabile Pegelstände erwartet.