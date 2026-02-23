30 Pfleger aus Vietnam

Die ersten 30 Auszubildenden des Pflegeassistenzlehrgangs für Vietnamesinnen und Vietnamesen feiern am Montag in Krems ihren Abschluss. Demnächst starten sie ihre Arbeit in den Pflegezentren im Land. Zudem startet mit März ein weiterer Lehrgang.

Bis Ende der vergangenen Woche liefen noch die Prüfungen für die Klasse 1, sagte Markus Golla, Prokurist des International Nursing Centers (INC) des IMC Krems, gegenüber noe.ORF.at. Fünf Personen der Klasse 1 werden im März noch geprüft. Die Abschlussprüfungen für Klasse 2 finden im Mai statt. Das betrifft 33 Personen.

Am Montag geht jedenfalls für die ersten 30 Absolventinnen und Absolventen aus Vietnam die Abschlussfeier mit internationalen Ehrengästen, wie etwa dem vietnamesischen Botschafter in Österreich, Vu Le Thai Hoang, über die Bühne. Als Höhepunkt gilt die Überreichung der Zeugnisse, heißt es. Für all jene, die nicht persönlich dabei sein können, wie etwa Freunde oder Verwandte, wird die Abschlussfeier per Livestream übertragen werden.



Nach den Feierlichkeiten starten die Absolventinnen und Absolventen demnächst ihre Arbeit in den Pflege- und Betreuungszentren der Landesgesundheitsagentur (LGA). Sie werden laut Golla in Litschau und Weitra (beide Bezirk Gmünd), Waidhofen an der Thaya, Raabs an der Thaya (Bezirk Waidhofen an der Thaya), Baden, Berndorf (Bezirk Baden), Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen), Gutenstein (Bezirk Wr. Neustadt), Mödling, Perchtoldsdorf und Vösendorf (beide Bezirk Mödling) sowie in Stockerau (Bezirk Korneuburg) zum Einsatz kommen.

Weiterer Lehrgang mit 30 Personen startet

Zudem kommen Ende der Woche erneut 30 Personen aus Vietnam nach Niederösterreich. Mit ihnen startet dann ein weiterer Lehrgang. Sie bilden die Klasse 3, Klasse 4 folgt im Mai, Klasse 5 dann im September. Im zweiten Jahr des Lehrgangs wurden die Auszubildenden statt auf zwei, auf drei Klassen aufgeteilt, um sie noch individueller betreuen zu können, heißt es. „Wir haben im ersten Durchgang ebenso viel gelernt, um diesen Weg noch effizienter zu gestalten“, so Golla.

Der Lehrgang dauert insgesamt ein Jahr. Das Projekt wurde vom Land Niederösterreich gestartet, um dem Fachkräftebedarf im Pflegebereich entgegenzutreten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich zunächst in Vietnam für das Projekt beworben und wurden nach einem Auswahlverfahren aufgenommen. Sie absolvierten in ihrer Heimat eine mehrjährige Deutschausbildung. Dann begann ihre Fachausbildung zur Pflegeassistenz in Niederösterreich.

„Mit dieser Kombination sind die jungen Vietnamesinnen und Vietnamesen eine echte Unterstützung in der Pflegelandschaft und für die rund 4.000 Pflegekräfte in den NÖ Pflege- und Betreuungszentren“, wird die zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) in einer Aussendung zitiert. Bereits während der Ausbildung absolvierten die Teilnehmenden praktische Stunden in den Einrichtungen der Landesgesundheitsagentur.