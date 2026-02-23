Alles zu oe24VIP
Demonstration für Amphibien-Tunnel in Hernals
"Tunnel für Hansi"

Demonstration für Amphibien-Tunnel in Hernals

23.02.26, 12:21 | Aktualisiert: 23.02.26, 13:29
Auf der Neuwaldegger Straße verliert jedes Frühjahr eine große Zahl an Fröschen, Kröten und Molchen ihr Leben im Straßenverkehr. Jetzt fordern Tierschützerinnen und Tierschützer klare Antworten, weil der lang versprochene Schutztunnel noch immer nicht gebaut ist. 

Jedes Jahr fallen auf der Neuwaldegger Straße zahlreiche Amphibien dem Straßenverkehr zum Opfer. Sie befinden sich auf dem Weg zu ihrem Laichgewässer, dem Hanslteich. Die Strecke gilt als stark befahren. Seit sieben Jahren organisiert der Verein gegen Tierfabriken (VGT) dort einen mobilen Amphibienschutzzaun. Die Stadt Wien - Umweltschutz stellt ihn jedes Jahr auf. Freiwillige sichern die Strecke und retten in vielen tausend Stunden ehrenamtlicher Arbeit tausende streng geschützte Tiere.

Demonstration für Amphibien-Tunnel in Hernals
Geplanter Tunnel weiter offen

Ein fixes Tunnelleitsystem soll Fröschen, Kröten und Molchen sowie weiteren Tierarten eine sichere Querung der Straße ermöglichen. Die Bezirksvertretung Hernals stimmte dem Projekt zu und fixierte das Budget. Seit einigen Monaten gibt es laut VGT aber keine verlässlichen Aussagen mehr zum Zeitpunkt der Umsetzung.

Demonstration für Amphibien-Tunnel in Hernals
Kundgebung am Elterleinplatz

Am Mittwoch versammeln sich Tierschützerinnen und Tierschützer von 15 bis 16 Uhr vor dem Bezirksamt Hernals am Elterleinplatz 14. Sie treten mit Transparenten, Schildern und Megaphon auf und wollen von Bezirksvorsteher Peter Jagsch (SPÖ) wissen, wann mit einem "Tunnel für Hansi" zu rechnen ist.

