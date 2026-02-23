Disney-Musical: Neues Traumpaar für "Die Schöne" und "Das Biest"

Die Vereinigten Bühnen Wien haben heute das Geheimnis gelüftet, wer ab Herbst in Disneys "Die Schöne" und "Das Biest" in den Hauptrollen zu sehen sein wird.

Wenn sich im Herbst 2026 im Wiener Raimund Theater der Vorhang hebt, bekommt ein weltbekanntes Märchen neue Gesichter. Die Vereinigten Bühnen Wien holen Disneys "Die Schöne" und "Das Biest" zurück nach Wien und setzen auf zwei starke Stimmen. Marlene Jubelius und Dominik Hees übernehmen die Titelrollen.

Dominik Hees, Marlene Jubelius und Intendant Christian Struppeck. © Stefanie JSteindl

Für Jubelius ist es ein besonderer Schritt. Die Musicaldarstellerin, die unter anderem in "Tanz der Vampire" in Stuttgart, in "West Side Story" und "Addams Family" auftrat, steht erstmals in einer Hauptrolle bei den Vereinigten Bühnen Wien auf der Bühne. Gleichzeitig feiert sie ihr Wien-Debüt. Dominik Hees ist dem Publikum längst vertraut. Derzeit spielt er in "Maria Theresia - Das Musical" im Ronacher und war zuvor in Erfolgsproduktionen wie "Der Glöckner von Notre Dame" oder "Cats" zu sehen.

Große Namen hinter den Kulissen

VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck setzt auf eine imposante Neuinszenierung von US-Regisseur und Choreograf Matt West. Ab September soll das Raimund Theater zur Bühne für eine Geschichte werden, die seit Jahrzehnten Generationen berührt. Liebe, Mut und die Kraft des Herzens stehen im Zentrum. Das VBW-Orchester sorgt für jenen satten Klang, der Disney-Musicals ihren Glanz verleiht.

Mit "Die schöne und das Biest" kehrt eines der weltweit erfolgreichsten Musicals nach Wien zurück. © Daniel Boud

Die Vorlage hat Gewicht. Die Broadway-Produktion lief über 13 Jahre ohne Unterbrechung und erhielt neun Tony-Award-Nominierungen, darunter als bestes Musical. Mehr als 35 Millionen Menschen in über 40 Ländern sahen die Show. Auch in London wurde die Inszenierung mit dem Laurence Olivier Award als bestes Musical ausgezeichnet. Die Bühnenfassung basiert auf dem berühmten Disney-Animationsfilm, der sogar für den Oscar als bester Film nominiert war.

Wien wird wieder zum Märchenschloss

Die Musik stammt von Alan Menken, vielfach mit Oscar, Golden Globe und Grammy ausgezeichnet. Die Liedtexte schrieben Howard Ashman und Sir Tim Rice. Klassiker wie "Sei hier Gast" oder der Titelsong "Die Schöne" und "Das Biest" zählen längst zum musikalischen Weltkulturerbe des Unterhaltungstheaters.

Für Wien arbeitet das mit dem Tony Award geehrte Original-Kreativteam an der Neuinszenierung. Neben Menken und Rice sind Buchautorin Linda Woolverton, Regisseur Matt West, Bühnenbildner Stanley A. Meyer, Kostümdesignerin Ann Hould-Ward und Lichtdesignerin Natasha Katz beteiligt.

Ab Herbst 2026 verwandelt sich das Raimund Theater in ein Schloss voller Magie. Ein Fluch, eine mutige junge Frau und die Hoffnung auf wahre Liebe. Das Märchen kehrt zurück und Wien darf wieder träumen.