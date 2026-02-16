"Vienna Calling": Wer singt für Österreich beim ESC?

Wer singt am 16. Mai für Österreich? Das klären Alice Tumler und César Sampson im ORF und suchen unter 12 Acts unsere Stars für den Eurovision Song Contest.

Ein prominentes Moderator:innen-Duo hat der ORF bereits gefunden. Victoria Swarovski (32) und Michael Ostrowski (53) werden von 12. bis 16. Mai durch den 70. Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle führen. Doch eine ganz wichtige Frage ist noch ungeklärt: Wer tritt denn überhaupt für Österreich an? Die Antwort darauf gibt es am 20. Februar (20.15 Uhr, ORF 1 und auf ORF ON). In „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ küren Alice Tumler (47) und César Sampson (42) in einer Live-Show unseren neuen ESC-Star. Wer das wird, entscheiden eine Jury und das Publikum, das diesmal wieder mitvoten darf. Zur Wahl stehen 12 handverlesene Acts.

12/12 © ORF/Klaus Titzer Anna-Sophie: "Superhuman" © ORF/Klaus Titzer Lena Schaur: "Painted Reality" © ORF/Klaus Titzer Frevd: "Riddle" © ORF/Klaus Titzer Philip Piller: "Das Leben ist Kunst" © ORF/Klaus Titzer Kayla Krystin: "I brenn" © ORF/Klaus Titzer Reverend Stomp: "Mescalero Ranger" © ORF/Klaus Titzer Julia Steen: "Julia" © ORF/Klaus Titzer Bamlak Werner: "We Are Not Just One Thing" © ORF/Klaus Titzer David Kurt: "Pockets Full of Snow" © ORF/Klaus Titzer Cosmó: "Tanzschein" © ORF/Klaus Titzer Nikotin: "Unsterblich" © ORF/Klaus Titzer Sidrit Vokshi: "Wenn ich rauche"

Monatelanges Casting

Sänger César Sampson, der selbst 2018 beim Eurovision Song Contest angetreten ist und den dritten Platz erreicht hat, ist schon seit Monaten mit der Suche beschäftigt. Er hat als Scout alle Einreichungen gehört und war an der Auswahl der zwölf Talente, die nun der Öffentlichkeit präsentiert wurden, beteiligt. „Ich kann mit gutem Gewissen sagen, es ist wirklich ein unglaublich starkes nationales Final“, freut der ESC-Experte sich schon darauf, zu sehen, wie sich die Künstler:innen in der Live-Show präsentieren. Dass ausgerechnet heuer, wo Österreich als Vorjahressieger automatisch im Finale steht, so viele vielversprechende Talente dabei sind, erklärt er sich mit den “schrecklichen Zeiten“ für die Musik. Das weckt die Rebellen, vermutet er: „Wenn es schwierig wird, ist der kreative Geist im Überlebenskampf. Jeder wird noch individualistischer und entschlossener, es zu schaffen“.

Buntes Feld

Die 12 Acts, die um das Ticket zum ESC rittern, könnten unterschiedlicher kaum sein. Von romantischen Balladen über schrillen Rock bis zu tanzbaren Pop-Nummern gibt es alles zu sehen und zu hören. Moderatorin Alice Tumler hat ihre Favorit:innen schon gefunden – zwei Kandidat:innen haben es ihr besonders angetan. Wer die sind, wird sie natürlich nicht verraten. Es soll ja fair bleiben. Und César? Ihm fällt es schwerer, sich festzulegen: „Es gibt fünf oder sechs, bei denen etwas echt Interessantes herauskommen kann.“

Gute Stimmung

„Wir werden Spaß auf der Bühne haben, wir werden es spannend machen und ich hoffe, es haben alle eine gute Zeit“, verspricht Tumler für „Vienna Calling“ eine gute Zeit. Auch wenn Kollege Sampson ihr einen Wunsch nicht erfüllen wird: „Ich wollte mit César ‚Dirty Dancing‘ auf der Bühne tanzen. Aber er wollte es nicht.“ Vielleicht wird es ja stattdessen einen anderen Show-Act geben, der die Zuseher:innen unterhält.