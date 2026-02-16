Neue Trendfrisur: SO sieht Beyoncé nicht mehr aus!

Schnipp-schnapp, Haare ab: Die Sängerin hat sich von ihrer langen Mähne getrennt und tauscht ihre Signature-Wellen gegen eine neue Trendfrisur.

Damit hat niemand gerechnet! Auf Instagram präsentiert Beyoncé einen völlig neuen Haarstil. Die langen Locken sind Geschichte. Stattdessen präsentiert sich Queen B mit einem sanft gewellten, karamellfarbenen Bob.

© Getty Images

Beyoncé überrascht mit Retro-Frisur

Der nostalgische Look erinnert an den 90er-Trend und zeigt Beyoncé deutlich natürlicher und minimalistischer als zuletzt. Statt XXL-Wellen oder aufwendiger Styles setzt sie diesmal auf klare Linien, Glanz und Understatement. Der Schnitt ist leicht gestuft, fällt locker ins Gesicht und wirkt gleichzeitig modern und zeitlos – perfekt für einen Neustart im Frühling.

"Beyonceé Bob": Trendfrisur im Frühling

Beyoncés neuer Style trifft den Zeitgeist perfekt. Der Bob feiert 2026 ein großes Trend-Comeback. Nach Jahren von langen, schweren Frisuren sehnen sich viele nach Veränderung: kürzer, frischer, unkomplizierter. Der Bob steht genau dafür. Er ist vielseitig, pflegeleicht und passt zu fast jeder Gesichtsform. Ob sleek, wellig oder messy – kaum ein Schnitt lässt sich so flexibel und easy stylen.

Dass ausgerechnet Beyoncé diesen Trend aufgreift, verstärkt die Wirkung enorm. Was sie trägt, wird innerhalb weniger Tage zum globalen Stilphänomen. Schon jetzt posten Friseure weltweit Vorher-Nachher-Bilder mit dem Hashtag #BeyonceBob.

Modemarathon im Jet

Doch nicht nur die Haare sind neu, auch ihre Looks sind ein echtes Statement. Die Pop-Ikone inszeniert sich in ihrem Flieger wie auf einem Laufsteg:

Look 1: Ein extravaganter, leuchtend grüner Mantel in Animalprint, der ihre neue Haarfarbe zum Leuchten bringt.

Look 2: Ein edler brauner Coat, der den blonden Glow ihres Bobs unterstreicht.

Die Mäntel sind die perfekten Übergangslooks und zeigen einmal mehr Beyoncés Gespür für Trends: auffällig, luxuriös und trotzdem absolut alltagstauglich. Statt reiner Show setzt sie auf stilvolle Coolness – und beweist, dass ein neuer Haarschnitt manchmal das stärkste Fashion-Statement von allen ist.

Wer diesen Frühling Lust auf Veränderung hat, dürfte sich von ihrem neuen Look mehr als inspiriert fühlen.