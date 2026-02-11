Alles zu oe24VIP
Naschen ohne Reue! Diese Schoko-Trends kommen jetzt auf uns zu
Laut Ritter Sport

Naschen ohne Reue! Diese Schoko-Trends kommen jetzt auf uns zu

Von
11.02.26, 13:16
Trotz Klimakrise, teurem Kakao und steigenden Preisen bleibt Österreich seiner großen Liebe treu: der Schokolade. Welche süßen Trends uns jetzt erwarten, das verraten wir Ihnen hier. 

Wenn es um Schokolade geht, ist sich Österreich ziemlich einig: Hier wird nicht gespart. Einmal Naschkatze, immer Naschkatze. Das zeigen auch die aktuellen Verkaufszahlen von Ritter Sport ganz deutlich.

Schlechte Ernten, Klimakrise, steigende Preise, all das hält die Österreicher:innen nicht davon ab, sich die süße Versuchung zwischendurch trotzdem zu gönnen. Und immerhin gibt es auch eine kleine Entwarnung aus der Schoko-Welt: Die extrem schlechten Kakao-Ernten der vergangenen Zeit haben sich zuletzt etwas entspannt. Der Kakaopreis ist wieder stabiler, nicht auf dem Niveau VOR 2023, aber immerhin rund halb so hoch wie zum absoluten Höchststand.

Genug von der schokoladigen Vergangenheit. Schauen wir lieber nach vorne, in die eindeutig spannendere Richtung: Welche Schoko-Trends erwarten uns im kommenden Jahr? 

1. Nachhaltigkeit bleibt das große Thema und vegan sowieso 

Nachhaltigkeit spielt auch heuer wieder eine zentrale Rolle. Klimakrise, Lieferketten, Herkunft, das alles beschäftigt nicht nur Unternehmen, sondern längst auch Konsument:innen. Vegane Sorten sind deshalb beliebter denn je. Und hier gilt ganz klar: Ritter Sport führt das Feld an und zwar ziemlich unangefochten.

Schon seit 2018 setzt das Unternehmen ausschließlich auf Kakao aus zertifizierten Quellen, unter anderem aus Programmen wie Rainforest Alliance und Fairtrade. Kurz gesagt: In Sachen Verantwortung ist Ritter Sport definitiv ein Vorreiter. Das Unternehmen verzichtet inzwischen sogar als einziger Anbieter gänzlich auf zugesetzte Aromen. 

2. Ohne Internet kein Hype und ohne Hype keine neue Sorte 

Im Food-Bereich läuft mittlerweile fast alles über Social Media. Stichwort: Pistazie. Letztes Jahr. Sie wissen genau, was gemeint ist. Spannende Rezepturen sind im Meme-Zeitalter einfach alles. Was auffällt: Fruchtige Sorten sind gerade extrem gefragt. Passend dazu bringt Ritter Sport zum zehnjährigen veganen Jubiläum eine neue Sorte ins Regal: Vegan Tropical Coconut.

Ja, tropisch, fruchtig, sommerlich. Genau die Art von Schokolade, die auf TikTok sofort funktioniert. 

3. Schokolade trifft auf Protein, Sport und Longevity

Schokolade und Gesundheit, passt das überhaupt zusammen? Die Antwort lautet ganz klar: Ja. Und zwar immer öfter. Der Trend rund um Longevity, Sport und bewusste Ernährung macht auch vor Süßigkeiten nicht halt. Ritter Sport bringt deshalb eine echte Neuheit auf den Markt: Protein-Schokolade in den Sorten Crunchy Hazelnut & Crunchy Peanut.

Naschen ohne Reue! Diese Schoko-Trends kommen jetzt auf uns zu
Eine Tafel enthält ganze 13,5 Gramm Protein und richtet sich an alle, die sich etwas gönnen möchten, ohne komplett auf ihre Ernährung zu pfeifen. Ideal also für alle, die nach dem Training nicht immer nur an Shakes denken wollen. 

Die Schoko-Zukunft wird bewusster, aber nicht weniger süß 

Ob nachhaltig, vegan, fruchtig oder proteinreich: Schokolade wird nicht verschwinden, sie verändert sich. Und wenn man den aktuellen Trends glaubt, dann wird sie im kommenden Jahr vor allem eines: ein bisschen verantwortungsvoller, ein bisschen funktionaler, aber genauso genussvoll wie immer.

