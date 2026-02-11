Date Night daheim: Gelingsicheres Valentinstags-Menü zum Selbermachen

Liebe geht bekanntlich durch den Magen: Schwingen Sie für Ihr Herzblatt den Kochlöffel oder planen Sie einen gemeinsamen Kochabend ein!
Paradeisersuppe
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 1 kg reife Paradeiser
- 1 Schalotte
- 1 Knoblauchzehe
- 1 Karotte
- 80 g Knollensellerie
- 2 EL Olivenöl und zum Beträufeln
- 1/2–1 TL Zucker
- 2 EL Paradeisermark
- Salz
- Pfeffer
- 800 ml Gemüsefond
- 12 Mini-Mozzarella
- 4 gewaschene Kirschparadeiser
- 1–2 EL Balsamico
- 2 EL Basilikumpesto
- 2 EL Basilikumblättchen
ZUBEREITUNG * LEICHT * 45 MIN
- Die Paradeiser mit kochend heißem Wasser überbrühen, abschrecken, häuten und vierteln. Das Fruchtfleisch in kleine Stücke schneiden. Schalotte und Knoblauch abziehen und in feine Würfel schneiden. Karotte und Sellerie schälen und klein würfeln.
- In einem Topf das Öl erhitzen und die Schalotte darin glasig anschwitzen. Knoblauch und Gemüsewürfel zugeben und kurz mitgaren. Mit dem Zucker bestreuen und leicht karamellisieren lassen.
- Das Paradeisermark einrühren und ca. 1 Minute mit anschwitzen. Alles mit Salz und Pfeffer würzen und die Paradeiser untermengen. Den Fond angießen, aufkochen und ca. 15 Minuten bei geringer Hitze köcheln lassen.
- Die Mini-Mozzarella abgießen und abtropfen lassen. Kirschparadeiser waschen und vierteln. Die Suppe mit Balsamico verfeinern, abschmecken und in Schalen oder tiefe Teller verteilen.
- Mit je 3 Mozzarella-Bällchen sowie den Kirschparadeisern toppen. Etwas Pesto und Olivenöl darüberträufeln, die Suppe mit Pfeffer übermahlen und mit Basilikum garniert servieren. Dazu schmeckt Toastbrot, nach Belieben in Herzform.
Salat mit gegrillter Hühnerbrust und Croûtons
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 4 Hühnerbrustfilets à ca. 120 g
- Salz
- Pfeffer
- 5 – 6 EL Olivenöl
- 1 Schuss trockener Weißwein
- 75 ml Geflügelfond
- 300 g gemischter Blattsalat
- 200 g Cocktailparadeiser
- 2 EL Apfelessig
- 2 – 3 EL Zitronensaft
- 1 Prise Zucker
- 2 Scheiben Toastbrot
ZUBEREITUNG * LEICHT * 40 MIN
- Die Hühnerbrüste abbrausen, trocken tupfen und mit Salz und Pfeffer würzen. In 1–2 EL heißem Öl in einer Pfanne rundherum goldbraun anbraten. Mit dem Wein ablöschen und den Fond angießen. Zugedeckt bei milder Hitze ca. 10 Minuten gar dünsten.
- Den Salat waschen, putzen, gut abtropfen lassen und klein zupfen. Die Paradeiser waschen und halbieren. Das restliche Öl mit dem Essig und dem Zitronensaft verrühren. Mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken.
- Aus den Toastscheiben jeweils 2 kleine Herzen ausstechen und in einer beschichteten Pfanne von beiden Seiten goldbraun anrösten. Den Salat auf Tellern anrichten und darauf die Paradeiserhälften verteilen. Das Huhn in Streifen geschnitten darauf anrichten und mit dem Dressing beträufeln. Mit den Croûtons garniert servieren.
Lachsfilet mit Mango-Chili-Salsa und Reis
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 250 g Naturreis Salz
- 1 Limette
- 4 küchenfertige Lachsfilets à ca.
- 160 g mit Haut
- 4 EL Olivenöl
- 2 Mangos
- 1 rote Chilischote
- 2 EL frisch gehacktes Koriandergrün
- 1 TL Schwarzkümmel
- 1 TL brauner Zucker
ZUBEREITUNG * LEICHT * 60 MIN
- Reis in 750 ml Salzwasser aufkochen lassen und zugedeckt ca. 35–40 Minuten bei niedriger Hitze garen, bis die Flüssigkeit aufgesogen ist, der Reis jedoch noch Biss hat. Den Backofen auf 160 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.
- Limette auspressen. Lachs abbrausen und trockentupfen. Mit der Hautseite nach unten auf ein geöltes Backblech legen. Mit 1 EL Limettensaft beträufeln und mit Salz würzen. Mit etwas Öl beträufeln und im vorgeheizten Ofen ca. 10 Minuten garen.
- Für die Salsa die Mangos schälen, halbieren, den Kern entfernen, klein würfeln und in eine Schüssel geben. Chilischote waschen, halbieren, von Kernen und weißen Trennwänden befreien sowie anschließend klein schneiden. Koriandergrün und Schwarzkümmel zur Mango geben.
- Übrigen Limettensaft mit braunem Zucker unter die Salsa mengen. Mit Salz abschmecken. Lachsfilets auf dem Reisbett anrichten und mit der Mango-Chili-Salsa servieren.
Himbeer-Schokoladen-Soufflé
ZUTATEN FÜR 2 PERSONEN
- Butter für die Förmchen
- 150 g TK-Himbeeren
- 50 g Zucker
- 1 EL Orangenlikör
- 1 EL Zitronensaft
- 1 EL Maisstärke
- 1 Eiweiß
- 2 Schokoladenpralinen
- 1/2 EL Staubzucker aufgeschlagenes Obers
ZUBEREITUNG * LEICHT * 30 MIN
- Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen und zwei Portions-Ofenförmchen (200 ml) mit etwas Butter einfetten.
- Die Himbeeren zusammen mit 1 EL Zucker, Orangenlikör und Zitronensaft in einem Topf 2–3 Minuten aufkochen. Anschließend fein pürieren und durch ein feines Sieb streichen.
- Die Stärke mit 2 EL Himbeerpüree glatt rühren und zum restlichen Püree geben. Nochmals aufkochen, bis das Ganze andickt. Vom Herd nehmen und beiseitestellen.
- Das Eiweiß mit restlichem Zucker schaumig steif schlagen, bis es Spitzen zieht, dann nach und nach unter das Himbeerpüree mischen. Die Hälfte davon auf die Förmchen verteilen, je eine Praline darauflegen und restliche Soufflémasse darüber einfüllen. Im Ofen für 12–15 Minuten backen.
- Eine Herzschablone auf die Soufflés legen, mit Staubzucker bestäuben und sofort servieren. Das aufgeschlagene Obers separat dazu reichen
Himbeer-Cocktail
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 1/2 Handvoll Himbeeren
- 80 ml Cassislikör
- 2 EL Zitronensaft
- 500 ml gut gekühlter Sekt
ZUBEREITUNG * LEICHT * 5 MIN
- Himbeeren verlesen und mit einer Gabel zerdrücken.
- Mit Cassis und Zitronensaft vermischen und auf 4 Sektschalen (ca. 200 ml) verteilen.
- Mit gut gekühltem Sekt auffüllen.
