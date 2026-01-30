Schwere Geständnisse, persönliche Abgründe und offene Konflikte bestimmten den Tag im Dschungelcamp. Vor allem Stephen, Ariel, Eva und Gil sorgten mit emotionalen Gesprächen, Tränen und einer eskalierenden Dschungelprüfung für intensive Momente. Außerdem stand die erste Abwahl an.

Es war einmal mehr ein harter Tag im Dschungelcamp. Schauspieler Stephen spricht offen über eine belastende Phase seines Lebens. Der frühe Erfolg bei "Unter uns", hoher Verdienst und öffentlicher Ruhm gingen mit massivem Druck einher. Er berichtet von falschen Beratern, Neid, Angst und sogar körperlicher Gewalt. Hilfe habe er kaum erfahren, stattdessen sei er mit falschen Vorwürfen konfrontiert worden. Der Suizid seines Anwalts markierte für ihn einen tiefen Einschnitt, bevor ein Neuanfang mit „In aller Freundschaft“ ihm eine zweite Chance ermöglichte.

Stephen Dürr © RTL

Gil unter Druck

Gil erklärt im Gespräch mit Eva, warum er sich zu bestimmten Vorwürfen nicht äußern könne. Er fühlt sich verurteilt, sieht sich jedoch rechtlich zum Schweigen verpflichtet. Hinweise auf Medienberichte und Recherchen lässt er stehen, ohne konkret zu werden – Raum für Interpretation bleibt.

Gil Ofarim © RTL

Ariel zwischen Lästerlaune und Trauer

Ariel zeigt gegensätzliche Seiten: Einerseits lästert sie mit Samira über Eva und unterstellt ihr strategisches Verhalten, andererseits bricht sie weinend über den Tod ihres Vaters zusammen. Die Erinnerungen an seine letzten Stunden belasten sie sichtbar, Trost findet sie bei Mirja.

"Scream Queen" Ariel © RTL

Eva sucht Nähe

Eva öffnet sich gegenüber Hubert und spricht über ihre enge Bindung zu ihrer Mutter, emotionale Unsicherheiten und den Druck, nach außen stark wirken zu müssen. Der Wunsch nach Ehrlichkeit habe ihr bisher wenig gebracht, erklärt sie selbstkritisch.

Eva Benetatou © RTL

Eskalation vor der Prüfung

Auf dem Weg zur Dschungelprüfung geraten Ariel und Gil heftig aneinander. Alte Vorwürfe, Misstrauen und Gils genervte Reaktionen lassen die Situation eskalieren – die Spannung ist greifbar.

Gil Ofarim (l.), Ariel, Hardy Krüger (2.v.l.) und Umut Tekin © RTL

Dschungelprüfung ohne Happy End

In der Prüfung "MurwillumBAH Videocenter" kämpfen Ariel und Gil mit Tieren, Rätseln und ihren Nerven. Während Gil konzentriert bleibt, stößt Ariel an ihre Grenzen. Am Ende reichen die Kräfte nur für fünf von zwölf möglichen Sternen.

Kleiner Schatz, große Wirkung

Patrick Romer (l.) und Hubert Fella © RTL

Patrick und Hubert meistern die Schatzsuche erfolgreich. Der Gewinn – eine einzige Zigarette – sorgt dennoch für Bewegung im Camp, als Eva sie an Samira weitergibt.

Nicole ist raus

Dann kam der Moment der Wahrheit: Der erste Rauswurf aus dem Camp traf Schauspielerin Nicole Belster-Boettcher.