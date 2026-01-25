Deutschrap mit Rückgrat: Das Bo auf seiner allerersten Solo-Tour

Wenn am 28. Jänner im Posthof das Licht aus und der Bass an ist, dann heißt es : „Was geht Leude, seid ihr mit mir down?“

Linz. Man kann es kaum glauben, dass einer, der so viel Einfluss auf die Entwicklung des deutschsprachigen HipHops hatte, erst jetzt zum ersten Mal auf Solo-Tour geht. "Das wird eine Nachhilfestunde für alle!", sagt Posthof-Chef Gernot Kremser zum Konzert von Das Bo am Mittwoch, 28. Jänner, im Linzer Posthof.

Bekannt wurde der Hamburger als Teil der legendären Formation Fünf Sterne deluxe. Seinen größten Solohit landete er gut 25 Jahren mit "Türlich, Türlich".

Nachdem er sein "Rest Of", eine Zusammenstellung von 27 bisher unveröffentlichten Songs, releast hat, erschien zur Tour on top die "Überfordert"-EP mit fünf neuen Songs.

Zitat Das Bo in einem Interview: ”Botox ist der falsche Weg um sich zu entfalten."

oe24.at verlost Tickets unter gewinnen@oe24.at