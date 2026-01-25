Gift-Schock beim Afrika-Cup? Senegal-Star erhebt brisante Vorwürfe

Das Afrika-Cup-Finale hatte alles: Elfmeter-Drama, Platz-Proteste und Verlängerung purer Ekstase . Doch auch knapp eine Woche nach dem Abpfiff reißen die Skandale nicht ab: Nun erhebt Senegal-Star Ismail Jakobs schwere Vorwürfe und spricht von einem möglichen Gift-Schock im eigenen Team.

Dieses Afrika-Cup-Finale zwischen Gastgeber Marokko und Senegal wird vielen lange in Erinnerung bleiben – allerdings nicht nur aus sportlich positiven Gründen. Was als großes Fußballfest geplant war, entwickelte sich zu einer Nacht voller Chaos, Emotionen und offener Fragen. Zur Erinnerung: Auf dem Platz eskalierte die Partie in der Schlussphase komplett. Ein umstrittener Elfmeter, wütende Proteste, Senegals Spieler verließen zeitweise sogar das Feld – das Spiel stand kurz vor dem Abbruch. Nach langer Unterbrechung trat Brahim Diaz schließlich zum Strafstoß an, verschoss. In der Verlängerung schlug Senegal eiskalt zu: Pape Gueye traf in der 94. Minute zum 1:0, der Titel war perfekt.

»Drei Spieler von uns wurden vergiftet«

Doch während der Jubel noch nachhallt, sorgen Aussagen von Ismail Jakobs nun für einen düsteren Nachklang. Der 26-jährige Kölner sprach im Interview mit „Sportdigital“ von „sehr gruseligen“ Szenen – und äußerte den Verdacht, dass drei Mitspieler vergiftet worden sein könnten. „Ich kann es nicht genau sagen, aber meine persönliche Vermutung ist, dass drei Spieler von uns vergiftet worden sind“, so der Verteidiger. Es habe sich nicht um eine normale Lebensmittelvergiftung gehandelt.

Bereits vor dem Anpfiff waren Krepin Diatta und Ousseynou Niang ausgefallen, Niang musste im Warm-up gestützt in die Kabine gebracht werden. In der Halbzeit sei zudem Pape Matar Sarr zusammengebrochen. Alle drei Spieler verbrachten die Nacht im Krankenhaus. „Alle drei konnten die Zunge nicht mehr reinstecken, haben geschwitzt und sind zusammengebrochen. Diatta konnte seinen Kopf nicht mehr gerade halten. Zudem haben sie sich übergeben. Das war definitiv kein Zufall“, betonte Jakobs, auch wenn er niemanden direkt beschuldigen wolle.

Offizielle Bestätigungen zu den Vorwürfen gibt es bislang nicht – aber die Schatten dieses Finals werden noch lange bleiben.