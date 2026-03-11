Real gegen ManCity: Das nächste Kapitel im ewigen CL-Derby

In Madrid steigt am Mittwoch der ultimative Showdown der Champions League. Real Madrid empfängt Manchester City zum fünften Mal in Folge in der K.o.-Phase – ein echtes "CL-Derby" der Extraklasse.

Real Madrid empfängt die Gäste aus Manchester am Mittwoch (21:00/live CANAL+ & Sport24-Liveticker) im Estadio Santiago Bernabéu. Die Madrilenen, 15-fache Champions-League-Sieger, brennen auf Revanche für die 1:2-Niederlage in der Ligaphase gegen die Engländer. Es ist zudem das erste große Trainertreffen zwischen Real-Coach Álvaro Arbeloa und dem katalanischen "Großmeister" Pep Guardiola.

Mbappe-Sorgen bei den Königlichen

Die Gastgeber müssen möglicherweise auf ihren Topscorer Kylian Mbappé verzichten, der sich mit einer Knieverstauchung herumschlägt und eher für das Rückspiel eine Option sein dürfte. Real geht dennoch mit Rückenwind in die Partie, nachdem man zuletzt Celta Vigo mit 2:1 besiegen konnte. Trainer Arbeloa betonte vor dem Spiel, dass man den Gästen "direkt in die Augen schauen" werde.

City kommt mit Haaland-Power

Die Citizens reisen mit einer starken Formserie an und gewannen zuletzt im FA Cup mit 3:1 gegen Newcastle. Star-Stürmer Erling Haaland ist zwar einsatzbereit, laut Guardiola fehle ihm aber noch etwas die letzte Spritzigkeit. In den bisherigen acht Duellen dieser Giganten im Bernabéu fielen stolze 28 Tore, was den Fans eine echte Offensivschlacht verspricht.

Voraussichtliche Aufstellungen in Madrid

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga; Gonzalo, Vinícius Júnior

Man City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, O’Reilly: Rodri, Bernardo Silva; Cherki, Marmoush, Doku; Haaland

Die Statistik spricht für die Brisanz dieses Duells: In den Jahren 2022, 2023 und 2024 holte der jeweilige Sieger dieser Paarung am Ende auch den Henkelpott. Für Real ist es eine neue taktische Ära unter Arbeloa, der Guardiola noch aus seiner Zeit als Verteidiger bestens kennt.